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Ukrayna'da bir kent daha düştü: Rus ordusuna devredilecek

Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'nın Bahmut kentinin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Wagner güçlerinin kentin kontrolünü 25 Mayıs'ta Rus ordusuna devredeceği bildirildi.

16:32 . 20/05/2023 Cumartesi
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Rusya
'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli rol oynayan paralı asker grubu Wagner'in lideri
Yevgeni Prigojin
, Ukrayna'nın Bahmut şehrinin kontrolünü tamamen sağladıklarını iddia etti.

Prigojin, şehrin Rus kontrolüne geçtiğini askeri üniforma ile bir sıra askerin önünde çektiği video ile duyurdu. Videoda arkadan patlama sesleri geldiği duyuuldu.

"Bugün saat 12 itibariyle Bakmut'u tamamıyla aldık" diyen Prigojin, "Şehrin tamamı, tüm evler kontrolümüzde" ifadelerini kullandı.

Reuters, iddiayı bağımsız olarak teyit edemediklerini bildirdi.

Prigojin, Bakmut şehrini 25 Mayıs'ta Wagner güçlerinin şehirden ayrılmaya başlayacağını ve Bakmut'u Rus ordusuna devredeceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en uzun ve en kanlı sayfalarından birine sahne olan Bakmut'u ele geçirmek, işgalde ilerleme kaydetmekte zorlanan Rus kuvvetleri için sembolik bir önem kazanmıştı.


#Rusya
#Yevgeni Prigojin
#Ukrayna
#Bakmu
40 dakika önce
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