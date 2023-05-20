Ukrayna'da bir kent daha düştü: Rus ordusuna devredilecek

Prigojin, şehrin Rus kontrolüne geçtiğini askeri üniforma ile bir sıra askerin önünde çektiği video ile duyurdu. Videoda arkadan patlama sesleri geldiği duyuuldu.

"Bugün saat 12 itibariyle Bakmut'u tamamıyla aldık" diyen Prigojin, "Şehrin tamamı, tüm evler kontrolümüzde" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en uzun ve en kanlı sayfalarından birine sahne olan Bakmut'u ele geçirmek, işgalde ilerleme kaydetmekte zorlanan Rus kuvvetleri için sembolik bir önem kazanmıştı.