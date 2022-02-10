Özel tasarım ayakkabılar rekor fiyata satıldı.

Müzayede evi Sotheby’s yaptığı açıklamada, ABD’li moda tasarımcısı Virgil Abloh’un ünlü moda firması Louis Vuitton ile spor ürünleri markası Nike için 1982 yılında tasarladığı 200 çift spor ayakkabısı açık arttırmayla toplamda 25.3 milyon dolara satıldı. Geçen yıl kanser hastalığı sebebiyle hayata veda eden moda tasarımcı Abloh, uzun yıllar Louis Vuitton’un artistik direktörü olarak çalışmıştı. Koleksiyondan bir çift spor ayakkabısının 352 bin dolarara satıldığı ayrıca belirtildi.
Müzayede evi açıklamasında, satıştan elde ettiği gelirle Afrika kökenli Amerikalı veya Afrika kökenli akademik olarak gelecek vaat eden öğrencilerin eğitimini destekleyen Virgil Abloh “Post-Modern” Burs Fonuna katkı yapılacağını belirtti.
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Yastık altında 5 bin ton olduğu tahmin edilen altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik model cumartesi günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmasında son aşamaya gelindi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeni modeli İstanbul’da açıklayacağı öğrenildi.<br><br><br>Nebati’nin açıklayacağı sistemin; vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istenildiğinde geri alınmasına imkân sağlayacak bir sistem olması bekleniyor.
Yeni modelde Ayşe teyze altınıyla birlikte kuyumcuya ya da Darphane’ye giderek sertifika alacak. Alım, satım farkından kurtulurken, kâr payı da alacak. Altınını istediği tarihte sertifikasıyla geri alabilecek.
250-350 MİLYAR DOLARLIK ALTIN<br><br>Ekonomi yönetiminin bir süredir yürüttüğü yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik modele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra’da açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikalarında uzun vadeli istikrarın önemine değinen Bakan Nebati, kendileri açısından önemli olanın döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi olduğunu söyledi. <br>
Türkiye’de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını kaydeden Nebati, bu paketle birlikte yastık altındaki altının sisteme sokulacağını ifade etti.
Yastık altında 5 bin ton Altın olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Nebati, “Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası’na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi” dedi.
Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, yastık altındaki altın ekonomiye şu adımlarla kazandırılacak:<br><br>
10 ADIMDA SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?<br><br>1- Cumartesi günü paketin açıklanmasının ardından sisteme ilişkin öncelikle mevzuatın yayınlanması gerekecek. Tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanması ile sistem de hayata geçmiş olacak. <br>
2- Ayşe teyze evindeki küçük altınını ya da bileziğini akredite edilmiş kuyumcuya götürecek.
3- Kaç gram getirdiyse o kadarlık kısmı saf altına dönüştürülecek. Yani 14 ayar getirdiyse 14 ayar, 22 ayar getirdiyse 22 ayarda dönüştürülen altın için o kadar sertikifa verilecek.
4- Ayşe teyze eğer 18 gramlık Bilezik götürdüyse yine bu kadarlık sertifika verilecek.
SERTİFİKALI KUYUMCU<br><br>5- Ayşe teyze altınını kuyumcuya ya da Darphane’ye teslim edebilecek. Daha önce altının sisteme dahil edilmesi çalışmaları çerevesinde anlaşma yapılan kuyumcu sayısı artırılacak. 150 civarında olan kuyumcu sayısının bin 500’e kadar çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı ifade ediliyor.
6- Altın için getirilen sisteme pırlanta gibi değerli taşların da dahil olabileceği dile getiriliyor.
NAKİTE ÇEVRİLEBİLECEK<br><br>7- Ayşe teyze elindeki sertifikayı istediği zaman gidip TL’ye çevirebilecek. Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istediği anda bozdurulabilecek. Düşük fiyattan da altınını satmaktan kurtulmuş olacak.
8- Alım satım arasında fark oluşan bilezik gibi işlenmiş altınlarda ise yüzde 20-30 arasında değişen komisyondan kurtulmuş olacak.
. 9- Sistemden çıkıp altınını geri almak isteyene altın olarak da geri alabilme imkânı sağlanacağı kaydediliyor.
10- Ayrıca sisteme dahil olduğu için bir kâr payı da verileceği belirtiliyor.
KUR KORUMALI MEVDUAT 312 MİLYAR TL’Yİ AŞTI<br><br>Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlediği toplantıda, kur korumalı mevduatın bireysel yatırımcılarla başladığını hatırlatarak, daha sonra tüzel yatırımcıları kattıklarını anlattı. Nebati şöyle devam etti: “Şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibariyle 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda. İlk günlerde toplam mevduat içerisinde yüzde 10’larla başlarken, şimdi rakam yüzde 45’ler seviyesine ulaşmış durumda.”<br><br><br>
Altında 'Ayşe Teyze' modeli: Beş bin ton altın ekonomiye kazandırılacak, son aşamaya gelindi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yaklaşık 5 bin ton altının yastık altından çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak modelde son aşamaya gelindi. Yeni modelde Ayşe teyze altınıyla birlikte kuyumcuya ya da Darphane'ye giderek sertifika alacak. Alım, satım farkından kurtulurken, kâr payına da hak kazanacak. Altınını istediği tarihte sertifikasıyla geri alabilecek.
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Siirt’te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 10 milyon TL’nin üzerinde olan 100 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor. Yediemin Sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.<br>
Çürümeye terk edilmiş araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, “2008 yılından beri Siirt yediemin otoparkını işletmekteyiz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var, vergilerini ödeyip, hacizlerini kaldırıp gelip araçlarını buradan alsınlar. Otoparkımızda yaklaşık 100 araç var. Bunların mali değeri 10 milyon TL’nin üzerindedir. Burada bir servet yatıyor, o da yazık günahtır. Çürümeye terk edilmiş onlarca araç. Araç sahiplerimizden tek ricamız, araçlarını gelip buradan alsınlar” dedi.
Bu otoparkta servet yatıyor: Hepsi çürümeye terk edildi
Siirt'te, çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 10 milyon TL'nin üzerinde olan 100 araç çürümeye terk edildi.
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 18 milyonun üzerinde büyükbaş hayvan, 55 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan ve yaklaşık 8,2 milyon kovan varlığı bulunduğu bildirilen açıklamada, \"Hayvan hayat sigortalarında son 2 yıldır sigortalılık oranı artıyor. 2020 yılı TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvanlarda yüzde 16, küçükbaş hayvanlarda yüzde 14 ve arıcılıkta ise yüzde 21 oranında sigortalılık oranı bulunuyor. 2021 yılı TÜİK verileri doğrultusunda bu verilerin, büyükbaş hayvanlarda yüzde 20, küçükbaş hayvanlarda yüzde 16 ve arıcılıkta ise yüzde 24 civarında olacağını öngörüyoruz.\" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, TARSİM'in genel müdürlük ve bölge müdürlükleri aracılığıyla hayvan hayat sigortalarını tanıtmaya ve yaygınlaştırmaya gayret ettiği aktarılarak, hayvan hayat sigortaları kapsamında, küçükbaş, büyükbaş, kümes, arı ve su ürünlerinin güvence altına alındığı, dar ve geniş kapsamlı olmak üzere 2 farklı tarifede hizmet sunulduğu, geniş kapsamlı tarifede, her türlü hayvan hastalıkları, doğal afetler, kazalar, yangın, yıldırım, infilak ve vahşi hayvan saldırılarının kapsam dahilinde bulunduğu, dar kapsamlı tarifede ise sadece hastalıkların kapsam dışında olduğu belirtildi.
Primlerin son derece uygun olduğu ve yetiştiricilere yüzde 50 oranında devlet prim desteğinin sağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
\"Örneğin, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir süt sığırı için yetiştiricinin geniş kapsamlı tarifede ödeyeceği prim tutarı 1 yıl için sadece 698 TL.
Besi sığırlarında ise yine 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir besi sığırı için yetiştiricinin bir yılda ödeyeceği tutar 375 TL.
Dar kapsamlı tarifede, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir sığır için yetiştiricinin ödeyeceği tutar 55 lira.
Küçükbaş hayvanlarda 2 bin TL sigorta bedeli olan bir hayvan için geniş kapsamlı tarifede yetiştiricinin ödeyeceği tutar 55 TL.
Dar kapsamlı tarifede yetiştiricinin ödeyeceği tutar 4 TL. Primlerin yüzde 25’i peşin ve geriye kalanı 5 eşit taksitte ödeniyor.
Tüm primin peşin ödenmesi halinde ise yüzde 5 oranında peşin ödeme indirimi imkanı da sunuluyor.
Yetiştiriciler, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak tarım sigortalarını kolaylıkla yaptırabiliyor.
Sistemin yaygınlaştırılması ve bilgilerin sürekli olarak güncel tutulması için eğitim faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Eğitimlerimiz, acentelere, bankalara ve paydaş kurumlarımıza olmak üzere dört bir koldan devam ediyor.\"
Açıklamada, hayvan hayat sigortalarındaki ana riskin hastalıklar olduğu aktarılarak, \"Sistem kapsamında her yıl ödenen tazminatların yüzde 95'ini, hastalık sonucu meydana gelen ölüm, mecburi kesim ya da yavru atma hasarları oluşturuyor. Son yıllarda meteorolojik risklere bağlı olarak meydana gelen hasarların oranı da artmaya başladı.
Örneğin, geçtiğimiz yıl Manavgat ve Marmaris’te meydana gelen yangınlar neticesinde yüzlerce büyükbaş hayvan ve kovan telef oldu.
Bu kapsamda, Manavgat ve Marmaris'e 1 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.
Aynı zamanda yine geçtiğimiz yıl Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel hadisesi sebebiyle yetiştiricilere 2,3 milyon TL hasar ödemesi yapıldı.\" ifadeleri kullanıldı.
TARSİM Sistemi'nin kuruluşundan itibaren hayvan hayat sigortaları kapsamında yetiştiricilere yaklaşık 2,5 milyar TL hasar ödemesi yapıldığı bildirilen açıklamada, yetiştiricinin, bir hayvanını kaybettiğinde üzüntü yaşadığı, hayvanını sadece üretim yaptığı bir ticari varlık gibi değil, evladı gibi gördüğü belirtildi.
Açıklamada, sadece hasar tespit için değil, aynı zamanda bu manevi üzüntüyü gidermek üzere de yola çıkıldığı aktarılarak, \"Sigortalı yetiştirici, tazminatını aldığında kesinlikle mutlu oluyor.
Üretimini devam ettirebilmek için ölen hayvanının yerine genç bir hayvan koyabiliyor ve faaliyeti sekteye uğramıyor. Gelecek yıl kaygısı taşımıyor. Bunun için tarım sigortasını düzenli olarak yaptırmak ve ihmal etmemek çok önemli.\" değerlendirmesinde bulunuldu.
TARSİM tarafından 2 buçuk milyar liralık ödeme yapıldı
Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM), sistemin kuruluşundan itibaren hayvan hayat sigortaları kapsamında yetiştiricilere yaklaşık 2,5 milyar TL hasar ödemesi yapıldığı bildirildi. TARSİM'den yapılan açıklamada, iklim değişikliğinin hayvancılık sektörü üzerindeki olumsuz etkileri, hayvan hayat sigortalarında sigortalılık oranları ve tarım sigortasının önemine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.