Özgür Suriye'de basın da artık özgür olacak

Suriye’yi 1963’ten beri demir yumrukla yöneten Baas Partisi rejiminin devrilmesinin ardından devlet kurumlarını ayağa kaldırma çabaları sürerken basın ile ilişkilerde de düzenlemeler yapılmaya başlanıyor. Şam’ın ele geçirilmesinden sonraki ilk günlerde yaşanan kaotik durum gün geçtikçe düzelirken, yeni hükümetin iç ve dış basına yönelik tavrı merak ediliyor. Yeni Şafak ekibi, Şam’daki Enformasyon Bakanlığı binasında, Geçiş Dönemi Hükümeti Enformasyon Bakanı Muhammed el-Amr ile görüştü. Suriye’nin tarihi bir dönemden geçtiğini belirten El-Amr, “Yeni dönemde basının Suriye’deki devlet kurumlarının nasıl yeniden ayağa kaldırıldığını ve değişen durumu yakından takip etmesini ve kamuoyuna en doğru şekilde iletmesini arzuluyoruz” dedi.

YABANCI BASININ TEMSİLCİLİK AÇMASINI İSTİYORUZ

Esed rejiminin geçmişte basına büyük bir baskı kurduğunu ve yalnızca kendi ideolojisini ya da ittifak kurduğu tarafların iddialarını yayan basın kurumlarına izin verdiğini belirten El-Amr, “Bizler, Suriye halkına ve Suriye’nin egemenliğine zarar verilmemesi kaydıyla özgür basının Şam’da temsilcilik açmasından memnuniyet duyacağız. Daha önce özgürleştirilmiş bölgelerde yabancı basından gelen gazetecilerle önemli bir yardımlaşma tecrübemiz var. Oralara geldiler ve özgürce hakikatleri kamuoyuna aktardılar. Şimdiye kadar 700’den fazla basın heyeti Suriye’ye gelerek yaşananları gözlemledi.

Bunun aynı şekilde sürmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde basınla çok daha düzenli bir ilişki kurulacaktır” şeklinde konuştu.

İhlallerin belgelerini açıklayacağız

Suriye’nin Esed rejiminden temizlenmesinin ardından Enformasyon Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarında Esed rejiminin 50 yılı aşkın tarihinde basına yönelik ihlallerine dair birçok belge bulduklarını ifade eden El-Amr, “Şu anda önceliğimiz, kurumlarımızı yeniden ayağa kaldırarak yıllardır rejimin zulmüne uğrayan halkımızın ihtiyaçlarını gidermektir. Önümüzdeki dönemde bu belgeler üzerinde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.











