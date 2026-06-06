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Pakistan’dan ABD ve İran arasındaki barış sürecine yoğun mesai

Pakistan’dan ABD ve İran arasındaki barış sürecine yoğun mesai

22:206/06/2026, Cumartesi
IHA
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Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi, ABD-İran çatışmalarının başlamasından bu yana dördüncü kez Tahran’da
Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi, ABD-İran çatışmalarının başlamasından bu yana dördüncü kez Tahran’da

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecinde yaşanan gerilimlerin ardından arabuluculuk rolünü yoğunlaştıran Pakistan'ın İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, Başbakan Şerif ve Genelkurmay Başkanı Munir’in müzakere mesajlarını iletmek üzere Tahran’a dördüncü kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.

ABD ile İran arasında yürürlükte olan hassas ateşkese rağmen taraflar arasında yaşanan son gerilimlerin ardından Pakistan, muhtemel bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik süreçte üstlendiği arabuluculuk rolünü yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere İran’ın başkenti Tahran’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.


Naqvi, Tahran’da İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi Imran Siddiqui tarafından karşılandı.



Naqvi’nin üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor


Ziyaret kapsamında Naqvi’nin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir’in ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin mesajlarını iletmek üzere İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.


Naqvi’nin bu ziyareti, ABD ve İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından İran’ın başkentine gerçekleştirdiği dördüncü ziyaret olma özelliğini taşıyor.



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