Trump Hamaney ile görüşmeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamalarda, İran savaşının yanı sıra son dönemde Karayipler’de artan gerilime de değindi. Uzun zamandır tehdit ettiği Küba'daki yönetimin "çöktüğünü" savunan Trump, "İran ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz" diye konuştu. Küba halkının kendilerinden yardım istediğini iddia eden Trump, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, ABD yönetiminin Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e uygulayacağı yaptırımların işe yarayacağını sözlerine ekledi.