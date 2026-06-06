Trump Hamaney ile görüşmeye hazır

ABD ile İran arasında savaşı sonlandıracak nihai anlaşma için müzakereler sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan İran Dini Lideri Ayetullah Mucteba Hamaney ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Trump, anlaşma yapmak için Hamaney ile görüşebileceğini kaydederek, "Onunla tanışmaktan onur duyarım; bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim" dedi.
Trump, dün Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı değerlendirmede, İran ile bir anlaşma yapmaya yakın olduklarını yineledi. Anlaşma sağlanması halinde İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul edeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağını iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların büyük kısmının zaten temizlendiğini ve anlaşma sağlanır sağlanmaz boğazın gemi trafiğine açılacağını vurguladı. Trump, İran'la anlaşma noktasında ülkenin lideri Mucteba Hamaney ile görüşmeye açık olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Onunla görüşmek istemiyorum, ama görüşürsem, onunla tanışmaktan onur duyarım; bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim. Eğer anlaşırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir" şeklinde yanıt verdi.
İRAN PARASININ YARISINI İSTİYOR
Öte yandan, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerdeki en yoğun anlaşmazlık maddelerinin dondurulmuş İran’a ait paralar ile Hürmüz Boğazı’ndaki durum olduğu ifade ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı Umman Sultanlığı ile ortaklaşa yönetmek istediklerini söylemişti. Dondurulmuş paralara ilişkin açıklama ise İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi’den geldi. Garibabadi, “Dondurulmuş varlıkların yüzde 50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte serbest bırakılmalıdır” dedi. İran lideri Hamaney'in danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai de muhtemel bir anlaşmanın İran'a ait 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirtti.
“İşimiz bitince sıra Küba’da”
- ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamalarda, İran savaşının yanı sıra son dönemde Karayipler’de artan gerilime de değindi. Uzun zamandır tehdit ettiği Küba'daki yönetimin "çöktüğünü" savunan Trump, "İran ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz" diye konuştu. Küba halkının kendilerinden yardım istediğini iddia eden Trump, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, ABD yönetiminin Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e uygulayacağı yaptırımların işe yarayacağını sözlerine ekledi.