Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Washington'ın petrol diplomasisi: Küba'dan ABD'nin yaptırım yalanına sert tepki

Washington'ın petrol diplomasisi: Küba'dan ABD'nin yaptırım yalanına sert tepki

21:195/06/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu "yalancılıkla" suçladı
Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu "yalancılıkla" suçladı

ABD’nin Küba’ya yönelik petrol ablukasını inkar eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez’dan sert tepki geldi.Rodriguez, Washington’ın imzaladığı kararnameyle petrol ticareti yapan üçüncü ülkelere şantaj uyguladığını belirterek yaşananları "ekonomik zorbalık" olarak niteledi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'ın üçüncü ülkelere yönelik yaptırımlar aracılığıyla Küba'ya ekonomik abluka uyguladığını belirtti.


Rubio'yu "kamuoyuna yalan bilgi vermekle" suçlayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanı, medyanın odağında olmanın verdiği rahatlık ve yalan söyleme kabiliyetiyle hükümetinin, Küba'ya petrol girişini engellemediğini tekrar edip duruyor. Bakan, Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata cezalandırıcı gümrük vergileri uygulanmasına izin veren ve bizzat kendisi tarafından tasarlanıp Başkanı tarafından imzalanan 29 Ocak 2026 tarihli ve 14380 sayılı Kararname'yi tamamen kasıtlı olarak unutmuş görünüyor."

Rodriguez, ABD'nin Küba'ya "baskı" ve "şantajla" istediğini dayatmaya çalıştığına işaret ederek, "Ülkemizle egemen bir şekilde petrol ticareti yapan her ulus, ABD pazarında ticari misillemelerle karşılaşma tehdidi altındadır. Peki bu, Küba'ya petrol girişini engellemek değil de nedir? Üçüncü bir ülkenin bizimle ticaretini durdurması için uygulanan ekonomik zorbalık başka nasıl adlandırılabilir?" ifadelerini kullandı.

ABD ile Küba arasındaki kriz

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın
"zararlı eylem ve politikalarına"
karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.
Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Havana yönetimiyle görüşeceklerini ifade eden Trump, Küba'nın
"çökmüş bir devlet"
olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini belirtmişti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için
"bahane"
aradığını belirterek böyle bir durumda bölgenin
"kan gölüne döneceği"
uyarısı yapmıştı.


#Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez
#Dışişleri Bakanı Marco Rubio
#Küba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğrenciler ve veliler merak ediyordu: LGS öncesi 12 Haziran’da okullar tatil mi? MEB açıklaması