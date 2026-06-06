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Trump'tan İran mesajı: 'Çok kısa sürede ayrılacağız'

Trump'tan İran mesajı: 'Çok kısa sürede ayrılacağız'

00:406/06/2026, Cumartesi
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için askeri eyleme başladıklarını belirterek, sürecin ya bir anlaşmayla ya da çok sert yöntemlerle yakında sona ereceğini ve bölgeden ayrılacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Wisconsin eyaletinde tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek için yola çıktıklarını ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeye yönelik askeri eyleme başladıklarını savunarak bu durumun yakında sona ereceği mesajını verdi.

ABD Başkanı,
"İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız."
diye konuştu.

"Öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı"

İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek zorunda olduklarını ve bunun için harekete geçtiklerini savunan Trump, "(İran) Nükleer bir tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydık. Bunun olmasına izin veremezdik. Kimse bunun olmasını istemiyordu. Bu işi büyük ölçüde hallettik. Göreceksiniz, öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savunarak Amerikalılardan biraz sabırlı olmalarını istedi.



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