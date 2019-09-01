Dünya Pakistandan Hindistana Etnik temizlik gerçekleştiriyorlar
ASYA

Pakistan'dan Hindistan'a: Etnik temizlik gerçekleştiriyorlar!

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Assam eyaletindeki yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın Hindistan vatandaşlığını kaybetmekle karşı karşıya olmasını "Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Müslümanlara karşı yürüttüğü etnik temizliğin bir parçası" olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi AA
Hindistan, Assam eyaletinde yaşayan 2 milyon Müslümanı vatandaşlıktan çıkardı.
Hindistan, Assam eyaletinde yaşayan 2 milyon Müslümanı vatandaşlıktan çıkardı.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 56. Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Kongresinde görüntülü olarak katılan ve bir konuşma yapan Han, Hindistan'ı ülkedeki etnik ve dini azınlıklara karşı ırkçı tutum sergilemekle suçladı.

Han, Hinduların ülkedeki tüm diğer gruplardan üstün tutulmaya çalışıldığını söyledi.

  • Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yaşayan 1,9 milyon Müslüman'ın vatandaşlıklarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını eleştiren Han, "Şu anda Assam'da 1,9 milyon Müslüman Hindistan vatandaşlığını kaybetmenin eşiğinde. Bu, Keşmir'deki 9 milyon Müslüman'ın 28 gündür sokağa çıkma yasağına maruz bırakılması gibi BJP'nin Müslümanlara karşı yürüttüğü etnik temizliğin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

"Müslümanları hedef alan politikalar dünyada alarm zillerini çaldırmalı"

Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kurban kesen ya da et yiyen Müslümanlara karşı da ülkede şiddet olayları yaşandığını kaydederek, "Hindistan ve uluslararası medyada yer alan Müslümanlara yönelik etnik temizliğe ilişkin haberler ve Keşmir'in illegal olarak özel statüsünün kaldırılması gibi Müslümanları hedef alan politikalar dünyada alarm zillerini çaldırmalı." ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Ulusal Vatandaşlık Kaydı'nın (NRC) açıklandığı Assam eyaletinde 1,9 milyon Müslümanın ismi kayıtlarda yer almamıştı. Ülkede sadece Assam'da yapılan NRC uygulaması ilk olarak 1951'de o dönemde Doğu Pakistan adıyla anılan Bangladeş'ten gelen göçmenleri belirlemek için yapılmıştı.

İkinci olarak 2015'te yapılan NRC uygulamasında ise Bangladeş'in bağımsızlığını kazandığı 1971'den sonra Hindistan'a geçen göçmenler, listelerde adını bulamamıştı.

  • Açıklanan son listede ise 4 milyon kişinin ismi, vatandaşlık kayıtlarında yer almadı. Bu kişilerden 1,9 milyonunu Müslümanların oluşturması Müslümanlara uygulanan bir baskı olarak nitelendiriliyor.

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