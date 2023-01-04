Dünya Pakistandan İsrailli Bakan Ben-Gvirin Mescid-i Aksa baskınına kınama
ASYA

Pakistan'dan İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına kınama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "düşüncesiz ve provokatif" olarak nitelendirerek güçlü şekilde kınadı.

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Haber Merkezi AA
Pakistandan İsrailli Bakan Ben-Gvirin Mescid-i Aksa baskınına kınama
Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "düşüncesiz ve provokatif" olarak nitelendirerek güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa’nın kutsallığının ihlal edilmesinin dünya genelindeki Müslümanların dini hassasiyetlerini rencide ettiğine ve gergin olan ortamı alevlendirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, düşüncesiz ve provokatif olarak nitelendirilerek güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, İsrail’den işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı eylemlerini durdurması ve Müslümanların dini mekanlarının kutsallığına saygı göstermesi istendi.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen “Yahudi Gücü” partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
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