Panama hükümeti 'Darien Boşluğu'ndaki geçişler had safhada' diyerek duyurdu: Sınır dışı edilecekler

Yasa dışı göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü Türkiye'de geçen yıl 120 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi, alınan önlemlerle yasa dışı geçişler azaltıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, "2022'de 120 bin civarında göçmen sınır dışı edildi. Bu, ciddi bir rakam. Tüm Avrupa'da geçen yıl sınır dışı edilen göçmen sayısı yaklaşık 55 bin civarındayken Türkiye tek başına 120 bin göçmeni sınır dışı etti" dedi. Deniz ayrıca, "Kaynak ülkeden hedef ülkeye varıncaya kadar aradaki geçiş ülkelerde de yerel kaçakçılardan yardım alıyorlar. Bu bağlamda Afganistan'daki göçmen kaçakçılarının İran'dakilerle, İran'daki göçmen kaçakçıların Türkiye'dekilerle ve Türkiye'deki göçmen kaçakçılarının Yunanistan'dakilerle bağlantısı var" ifadelerini kullandı.