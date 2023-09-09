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Dünya

Panama hükümeti 'Darien Boşluğu'ndaki geçişler had safhada' diyerek duyurdu: Sınır dışı edilecekler

Panama Ulusal Göç Direktörü Samira Gozaine düzenlediği basın toplantısında, Panama ile Kolombiya sınırını birbirine bağlayan Darien Boşluğu'ndaki geçişlerin had safhaya geldiğini belirterek, göçmenler üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılacağını bildirdi. Orta Amerika ülkesi Panama'da hükümet, yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

08:14 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek

Orta Amerika ülkesi Panama'da hükümet, yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu. Panama Ulusal Göç Direktörü Samira Gozaine düzenlediği basın toplantısında, Panama ile Kolombiya sınırını birbirine bağlayan Darien Boşluğu'ndaki geçişlerin had safhaya geldiğini belirterek, göçmenler üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılacağını bildirdi.


ABD'ye gitmek isteyenler için Panama'nın göç koridoruna dönüştüğünü vurgulayan Gozaine, "İmkanlarımız ve bütçemiz dahilinde, ülkeye yasa dışı girenler için sınır dışı edilmeleri dahil yeni önlemleri devreye alacağız. Nisan ayından bu yana 452 kişiyi sınır dışı ettik." ifadesini kullandı.

Resmi verilere göre, Panama'ya yasa dışı şekilde giren göçmenlerin ABD'ye ulaşması halinde sınır dışı edilecekleri yönünde uyarılar yapılmasına rağmen 2023'de 348 bini aşkın düzensiz göçmen Darien Boşluğu'nu aşarak Panama topraklarına giriş yaptı.


Birleşmiş Milletler (BM), 14 Nisan'daki açıklamasında, Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında düzensiz göçmenlerin rotası olan Darien Boşluğu'ndan bu yıl geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının 400 bine çıkabileceğini bildirmişti.

Darien Boşluğu

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.


Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.


Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede Avrupa'yı ikiye katladı
Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede Avrupa'yı ikiye katladı

Yasa dışı göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü Türkiye'de geçen yıl 120 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi, alınan önlemlerle yasa dışı geçişler azaltıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, "2022'de 120 bin civarında göçmen sınır dışı edildi. Bu, ciddi bir rakam. Tüm Avrupa'da geçen yıl sınır dışı edilen göçmen sayısı yaklaşık 55 bin civarındayken Türkiye tek başına 120 bin göçmeni sınır dışı etti" dedi. Deniz ayrıca, "Kaynak ülkeden hedef ülkeye varıncaya kadar aradaki geçiş ülkelerde de yerel kaçakçılardan yardım alıyorlar. Bu bağlamda Afganistan'daki göçmen kaçakçılarının İran'dakilerle, İran'daki göçmen kaçakçıların Türkiye'dekilerle ve Türkiye'deki göçmen kaçakçılarının Yunanistan'dakilerle bağlantısı var" ifadelerini kullandı.



#Darien Boşluğu
#düzensiz göçmenler
#Panama
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