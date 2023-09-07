Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede Avrupa'yı ikiye katladı

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Ülkelerinde yaşadıkları sıkıntılardan kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenler, binlerce kilometrelik yolculuğa çıkıyor.
Bu süreçte insan kaçakçılarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurarak yüklü miktarda para ödeyen düzensiz göçmenlerin, sınırdan geçişlerinin önlenmesi için her türlü önlem alınıyor.
Van-İran sınır hattında jandarma ve hudut birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularının sürekli nöbet tuttuğu sınırda, güvenlik duvarı, hendek, tel örgü, optik kule gibi çalışmalar da devam ediyor.
- Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ise sosyal medya ağları üzerinden iletişim kurdukları insan kaçakçıları tarafından farklı rotalara yönlendiriliyor.
"4 bin kilometre yol katediyorlar"
Türkiye'de ve İran'da düzensiz göçmenlerle ilgili araştırma yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, AA muhabirine, yabancı uyrukluların Türkiye'ye iki ayrı rotayı takip ederek geldiklerini söyledi.
Göçmenlerin uzun süren yolculuklarında birçok sorunla karşılaştığını anlatan Deniz, "Kuzey ve güney rotalarını takip ederek geliyorlar. Son yıllarda genellikle güney rotasını takip ettiklerini görüyoruz. Yani Pakistan üzerinden İran'a oradan da Türkiye'ye ulaşmaya çalışıyorlar. Van'a ulaşıncaya kadar ortalama 4 bin kilometre yol katediyorlar." dedi.
- Göçmenlerin insan kaçakçıları vasıtasıyla sınırları aştığını ifade eden Deniz, hiçbir göçmenin insan kaçakçılarının yardımı olmadan kilometrelerce yolu katetmeyi göze alamadığını kaydetti.
"Kaynak ülkeden hedef ülkeye varıncaya kadar aradaki geçiş ülkelerde de yerel kaçakçılardan yardım alıyorlar. Bu bağlamda Afganistan'daki göçmen kaçakçılarının İran'dakilerle, İran'daki göçmen kaçakçıların Türkiye'dekilerle ve Türkiye'deki göçmen kaçakçılarının Yunanistan'dakilerle bağlantısı var. Konaklama ve seyahat desteğini bunlardan alıyorlar. Göçmen kaçakçılığı yapan çok sayıda insan var. Göçün bir ekonomisi var. Yaptığımız araştırmada Afganistan'dan Van'a gelinceye kadar göçmenlerin verdikleri paranın sadece yüzde 10'u 1500 doların altında, yüzde 90'ı 1500 doların üzerinde. Ortalama 1800-2 bin dolar veriyorlar. Milyarlarca dolarlık bir ekonomi dönüyor."
"Sosyal medya mecralarını yoğun olarak kullanıyorlar"
Deniz, yakalanan göçmenlerin önemli kısmının Afganistan uyruklu olduğunu, geri kalanının da Pakistan, Bangladeş, İran ve Irak'tan geldiği bilgisini verdi.
İnsan kaçakçılarının sınırdaki güzergahları çok iyi bildiğini belirten Deniz, "Göçmen kaçakçılarının büyük kısmı sosyal medyayı kullanarak iletişim kuruyor. Göçmenlerin yanında telefonları var. Sosyal medya mecralarını yoğun kullanıyorlar. İnsan kaçakçılarıyla iletişim, bu ağlar üzerinden kuruluyor. Hatta büyük kısmı seyahat edecekleri güzergahlarda hizmet aldıkları insan kaçakçılarının sağladığı interneti kullanıyor." dedi.
- Bu yıl göçmen sayısında ciddi bir azalmanın yaşandığını, bunda sınırda alınan önlemlerin etkili olduğunu ifade eden Deniz, Türkiye-İran sınırında göçmenlerin kullandığı güzergahların yoğun bir şekilde korunduğunu vurguladı.