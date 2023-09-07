Türkiye düzensiz göçmen sınır dışı etmede Avrupa'yı ikiye katladı

"Bunun yanında ciddi sayıda güvenlik personelinin sınıra yığılmış olması sınır geçişlerini ciddi oranda azalttı. Sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasının da ciddi anlamda etkisi var. 2022'de 120 bin civarında göçmen sınır dışı edildi. Bu, ciddi bir rakam. Tüm Avrupa'da geçen yıl sınır dışı edilen göçmen sayısı yaklaşık 55 bin civarındayken Türkiye tek başına 120 bin göçmeni sınır dışı etti. Sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması göçmenleri göç kararı vermede bir daha düşünmeye sevk ediyor çünkü ciddi bir para veriyorlar. Diğer önemli etken de insan kaçakçılarıyla mücadele. Bu noktada ciddi bir çaba sarf ediliyor. Geçen yıl Türkiye'de 9 bin göçmen kaçakçısı yakalanırken bu yıl 5 binlere kadar düştü. Göçmen kaçakçılarına yönelik çok ciddi operasyonlar var. Tutuklamalar arttı. Bu da işe yönelimi azalttı."