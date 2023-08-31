|
Gündem

Lastik botta bulundular: Ezine açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki durdurulan lastik bot içinde 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

09:10 . 31/08/2023 Perşembe
IHA
Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki durdurulan lastik bot içinde 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-913’ tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 39 kaçak göçmen yakalandı.Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



#Çanakkale
#göçmen
#operasyon
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 31 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)