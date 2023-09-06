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Nevşehir’de kaçak göçmen operasyonu: Yedi yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile birlikte “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı İşlemleri” çerçevesinde çalışma başlatıldı. “Kasten yaralama-tehdit-hakaret” suçundan ve yurda “illegal giriş” yapan 7 yabancı uyruklu şahıs “sınır dışı” edildi.

16:01 . 6/09/2023 Çarşamba
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Nevşehir'de kaçak göçmen operasyonu

Nevşehir'de kaçak göçmen operasyonu

Nevşehir’de “kasten yaralama-tehdit-hakaret” suçundan ve yurda “illegal giriş” yapan 7 yabancı uyruklu şahıs “sınır dışı” edildi.


Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile birlikte “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı İşlemleri” çerçevesinde çalışma başlatıldı.


Başlatılan çalışma bünyesinde, “kasten yaralama-tehdit-hakaret” suçundan 3, “illegal giriş” yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 7 yabancı uyruklu şahıs “sınır dışı” edilmek üzere Kayseri geri gönderme merkezine teslim edildi.



Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadınla taksicinin kavgası kamerada
Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadınla taksicinin kavgası kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda, taksici ve yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Dolapdere'deki Irmak Caddesi'nde, taksi şoförü Abdullah V. ile yabancı uyruklu Sabrine E. ve Oubl H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadınlardan birinin, taksicinin üzerine yürüyerek tekme attığı, taksicinin de kadınını uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Tartışmaya dahil olan diğer kadının da taksiciye çantasıyla birkaç defa vurduğu görülürken, kavgayı diğer taksicilerin de ayırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen taraflar, darp raporu aldıktan sonra Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.


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