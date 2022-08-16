Gündem Kocaelide 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
KOCAELİ

Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 170 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi AA
Kocaelide 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Arşiv.

Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 170 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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