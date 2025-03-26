Parlamentoda çürük balıklı protesto: Senatörler kokuya dayanamadı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin, Tasmanya'nın Macquarie Limanı'ndaki somon çiftçiliğini korumak amacıyla sunduğu yasa tasarısı, Senato'da sert tartışmalara yol açtı.





Yasa karşıtları, çiftliklerden kaynaklanan kirliliğin, yalnızca Tasmanya'da yaşayan Maugean vatozunun neslini tehlikeye atabileceğini savunuyor.





Yeşiller Senatörü Hanson-Young, yasa tasarısını protesto etmek amacıyla, başı kesilmiş ve çürümekte olan devasa bir somon balığını parlamentoda sergiledi. "Çürüyen, zehirli somon endüstrisine çevre yasalarımızda bir ayrıcalık tanınıyor. Sırada hangi zehirli endüstri olacak?" diyerek İşçi Partisi senatörü Jenny McAllister'a sert eleştirilerde bulundu.

SENATODA GERGİN ANLAR

Senato Başkanı Sue Lines, Senatör Hanson-Young'ı balığı kaldırması konusunda defalarca uyardı. Ancak uyarıları dikkate almayan Hanson-Young, balığı masaya vurarak protestosunu sürdürdü. Bu sırada bazı senatörler, kötü koku nedeniyle elleriyle burunlarını kapattı.





Senatör McAllister, "Avustralyalılar, kamu temsilcilerinden gösterişli eylemlerden ziyade sorumlu davranışlar bekliyor" dedi.





YASA NE GETİRİYOR?

Tartışmalı yasa tasarısı, Macquarie Limanı'ndaki somon çiftliklerini korumayı ve halkın çevresel onaylara itiraz etme hakkını sınırlandırmayı hedefliyor. Ayrıca Çevre Bakanı'nın çevresel zarar durumunda kararları gözden geçirme yetkisini kaldırıyor.





Başbakan Albanese, yasanın bölgedeki istihdamı koruma amacı taşıdığını belirtti. Ancak Avustralya Enstitüsü'nün verilerine göre, halkın yüzde 58'i Maugean vatozunun yaşadığı bölgelerde balıkçılık çiftliklerinin kaldırılmasını destekliyor.





Çevre Savunma Ofisi'ne göre, büyüyen somon çiftlikleri deniz ekosistemlerini tehdit ederek daha fazla kirlilik yaratıyor. Bu durum, nesli tükenme tehlikesi altındaki Maugean vatozunun geleceğini riske atıyor.





Bağımsız Senatör Jacqui Lambie ise hükümeti "yanlış tarafı desteklemekle" suçlayarak, Tasmanyalıların %65'inin somon çiftçiliğine karşı olduğunu hatırlattı.



