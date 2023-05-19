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Dünya

Pasifik'te 7,7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Güney Pasifik’te 7,7 büyüklüğünde saat 05.57’de deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölgede tsunami alarmı verildi.

11:54 . 19/05/2023 Cuma
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Pasifik'te deprem.

Pasifik'te deprem.

Deprem Avustralya’nın doğusunda bir ada ülkesi olan Yeni Kaledonya yakınlarında meydana geldi.

Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi, sirenler çalmaya başladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu, Fiji ve Yeni Kaledonya için tsunami uyarısı yaptı. Avustralya Meteoroloji Bürosu ise doğu kıyılarının tehdit altında olduğunu açıkladı.

Sarsıntı yerleşim yerlerine bin kilometre uzaklıkta meydana geldi. Henüz bir can kaybı ve hasar bilgisi yok.


#Güney Pasifik
#Avustralya
#Yeni Kaledonya
1 saat önce
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