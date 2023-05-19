Pasifik'te 7,7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Deprem Avustralya’nın doğusunda bir ada ülkesi olan Yeni Kaledonya yakınlarında meydana geldi.

Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi, sirenler çalmaya başladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu, Fiji ve Yeni Kaledonya için tsunami uyarısı yaptı. Avustralya Meteoroloji Bürosu ise doğu kıyılarının tehdit altında olduğunu açıkladı.