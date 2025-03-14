Pekin ile Tokyo arasında ihtilafa sebep olmuştu: Çin o adacıkların etrafında devriye attı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor. Japonya'nın, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak gördüğü adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor. En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık zaman zaman iki ülke arasında gerilimlere yol açıyor.