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Pekin ile Tokyo arasında ihtilafa sebep olmuştu: Çin o adacıkların etrafında devriye attı

Pekin ile Tokyo arasında ihtilafa sebep olmuştu: Çin o adacıkların etrafında devriye attı

10:4614/03/2025, Cuma
AA
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Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresinde devriye faaliyetinde bulunduğunu bildirdi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, devriye faaliyetinin, "Çin'in haklarını ve çıkarlarını hukuka uygun olarak korumayı amaçladığı" belirtildi.

Japonya'dan tepki bekleniyor

Çin gemilerinin faaliyetinin, adacıkları topraklarının parçası olarak gören Japonya'nın tepkisini çekmesi bekleniyor. Tokyo yönetimi, Çin Sahil Güvenliğinin daha önce yaptığı devriye faaliyetleri nedeniyle Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Egemenlik mücadelesi olarak görülüyor

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor. Japonya'nın, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak gördüğü adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor. En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık zaman zaman iki ülke arasında gerilimlere yol açıyor.


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#Çin
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#Doğu Çin Denizi
#Japonya
#Senkaku

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