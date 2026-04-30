Pezeşkiyan: Basra Körfezi’ndeki güvensizliğin sorumluluğu ABD ve İsrail'e ait

Pezeşkiyan, ABD’nin deniz ablukası ile deniz ticaret yollarına yönelik kısıtlama girişimlerinin, uluslararası hukuka bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, “Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur. Basra Körfezi’ndeki güvensizliğin sorumluluğu ABD ve İsrail'e ait. İran, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin koruyucusu olarak, düşman ülkeler hariç, seyrüsefer özgürlüğü ve deniz güvenliği ilkelerine bağlı kalmaya devam etmektedir ancak bu ilkelerin uygulanması, İran milletine ve egemenliğine saygıyla birlikte olmalıdır” açıklamasında bulundu.