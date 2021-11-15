Dünya PKKnın Belarus oyunu IKBY karalama kampanyasını deşifre etti
ORTADOĞU

PKK'nın 'Belarus' oyunu: IKBY karalama kampanyasını deşifre etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Belarus'a göç eden Iraklı Kürtlerin terör örgütü PKK tarafından IKBY'yi karalamak amacıyla kullanıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
PKKnın Belarus oyunu: IKBY karalama kampanyasını deşifre etti
Belarus sınırındaki göçmenler

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, IKBY'den bir grup vatandaşın, Batılı ülkelerde mültecilik hakkı elde etmek için Belarus'a yöneldiği belirtilerek, "Bu vatandaşlardan bazıları, gitmek istedikleri ülkelere kabullerini sağlamak için PKK, kaçakçılar, turizm şirketleri ile siyaset tüccarları tarafından farklı bahaneler üretmeleri ve Kürdistan'a çeşitli ithamlarda bulunmaları suretiyle kullanıldılar." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "IKBY'nin özgürce yaşamak için güvenli bir sığınak olduğu, bu nedenle Irak'ın çeşitli bölgelerinden, komşu ülkelerden ve yabancılardan çok sayıda kişinin, Kürt bölgesine gelerek, daha iyi bir yaşam için ikamet amacıyla buradaki güvenli ortamdan faydalandığı" belirtildi.

Konsey açıklamasında, "Kürdistan'dan hiç kimse, siyasi sorun ya da kişisel özgürlüklerin sınırlanması nedeniyle göç etmeye mecbur kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Son haftalarda IKBY'deki aktivistler ve muhalif siyasetçiler, Kürtlerin Belarus'a ve oradan Avrupa'ya göçlerinin artmasında, kötü yaşam koşulları ve kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Avrupa'ya göçme arayışındaki çok sayıda Iraklı Kürt, Belarus-Polonya sınırındaki ormanlık alanlarda bekliyor.

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Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Göçmenlerin sınırdaki bekleyişi ve güvenlik güçlerinin aldığı önlemler havadan görüntülendi.


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