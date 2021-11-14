​Belarus ordusu sınırda çitleri yıkıyor

Polonyalı sınır muhafızları, paylaştıkları bir video ile Belarus ordusunun sınırdaki çiti yıkmaya çalıştığını açıkladı. Sınır muhafızları, Belarus ordusunun yanında, yüz göçmenden oluşan bir grubun sınırı geçmek için çitin yıkılmasını beklediğini kaydetti. Belaruslu askerlerin çitleri paramparça ettiği ifade edilirken, askerlerin bir lazer ışığı ile sınırdaki Polonya birliklerine saldırdığı ve saldırıya mağruz kalan Polonyalı asekerlerin geçici körlük yaşadığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Lukaşenko Avrupa’nın doğal gazını kesebilir

Yeterli miktarda yakıt tedarik edemediği için üretici firmaların iflas bayrağını çektiği Avrupa’ya bir kötü haber de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Rus Devlet Televizyonu’na konuşan Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Avrupa’nın doğalgazını kesebileceğini söyledi. Lukaşenko, Rusya’dan gelen doğalgazın Yamal boru hattı ile Belarus üzerinden Avrupa’ya gittiğini ve Avrupa Birliği’nin (AB) ülkesine yeni yaptırımlar uygulaması halinde kıtaya giden doğalgazı keseceğini açıklamıştı. Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Batı’yı sorumlu tutan Putin, NATO tatbilatları ile ilgili ise, “ABD’nin NATO bünyesinde yürüttüğü Karadeniz’deki tatbikatları, bize karşı ciddi bir meydan okuma” ifadelerini kullandı.

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LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞECEK

Putin, Lukaşenko’nun Rusya’daki Yamal gaz boru hattının kendi ülkeleri üzerinden geçtiğini hatırlatarak Batılı ülkelerden yaptırım gelmesi durumunda Avrupa’ya giden gazı kesebileceğini söylemesini değerlendirdi. Rus lider, “Dürüst olmak gerekirse bunu ilk kez duydum. Ama galiba bunu yapabilir” diyerek karar mercinin Minsk yönetimi olduğuna işaret etti. Bu konuyu Lukaşenko ile görüşmediğini belirten Putin, “Son zamanlarda Lukaşenko ile iki kez görüştüm, bana bundan hiç bahsetmedi, ima dahi etmedi. Bunun iyi bir yanı olmasa da elbette bu konuyu kendisiyle görüşeceğim” dedi.

GÖÇMEN KRİZİNİN SUÇLUSU BATI

Avrupa ülkelerine geçmek üzere Belarus-Polonya sınırına dayanan 2 bine yakın göçmenin durumuna değinen Putin, “İnsani nitelikli meseleler söz konusu. Olanlara baktığımda öncelikle de çocuklar için üzülüyorum” dedi. Mülteci krizinde Batılı ülkeleri sorumlu tutan Putin, “Göçmenlerle ilgili bu krizlerin kaynağını unutmayalım. Bu sorunları başlatan Belarus mu? Hayır, bunlar Batı ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin neden olduğu sorunlar. Bu sorunlar hem siyasi, hem askeri hem de ekonomik nitelikli” ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova geçtiğimiz günlerde Polonya’nın Irak’ın dağılmasına aktif rol oynadığını ve Varşova yönetiminin göçmenler konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini gerektiğini belirtmişti.

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NATO bize meydan okuyor

ABD’ye ait savaş gemilerinin Karadeniz’de tatbikatlara katılmasını değerlendiren Putin, “ABD ve NATO müttefikleri, Karadeniz’de plansız eylemler gerçekleştiriyor. Üstelik bu tatbikatlara oldukça güçlü bir şekilde oluşturulan donanma grubu ve hava güçleri de katılıyor. Bu bizim için ciddi bir meydan okuma” dedi.