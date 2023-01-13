Dünya Polonya hükümeti halkın ısınma maliyetlerindeki artışlara karşı ek önlemler alacak
AVRUPA

Polonya hükümeti halkın ısınma maliyetlerindeki artışlara karşı ek önlemler alacak

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın ısınma maliyetlerindeki artışları karşılayamamalarına karşı ek düzenlemeler yapılabileceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Polonya hükümeti halkın ısınma maliyetlerindeki artışlara karşı ek önlemler alacak
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa

Moskwa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüketicilerin faturalarının arttığının farkında olduklarını belirtti.

Hükümet tarafından vatandaşları bu artışlardan korumak için ek düzenlemeler getirileceğini ifade eden Moskwa, "Enerji fiyatlarındaki ani artışlar nedeniyle vatandaşlar, yüksek gaz fiyatlarıyla ilgili sorunlarla karşı karşıya. Bu nedenle, tüketicileri koruyacak ek düzenlemeleri yakında uygulamaya koyacağız." bilgisini paylaştı.

Moskwa, Polonyalılara bu konuda ek tazminat ödemesi de sağlanabileceğini kaydetti.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu yardım apartman sakinleri, okullar ve hastanelere sağlanacak.

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