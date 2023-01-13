Polonya hükümeti halkın ısınma maliyetlerindeki artışlara karşı ek önlemler alacak

Hayat

Milyonlarca kişinin beklediği haber: Askerlik hizmeti e-Devlet'te hizmete giriyor

Askerlik hizmeti tamamen dijital hale getiriliyor. Milyonlarca erkeği yakından ilgilendiren gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Gençlerimizi bundan sonra asker alma şubelerine götürmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız yoklama sürecinden bakaya sürecine kadar her şeyi bilecekler. Bu ay ya da gelecek ay Savunma Bakanlığımızla birlikte bu hizmeti açmış olacağız." dedi.