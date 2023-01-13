Brüksel'in LGBT şantajı: Fonlar üzerinden Polonya'da hükümeti tehdit ediyor

Avrupa Birliği’nin LGBT dayatmaları ve ülke hukuk sistemine müdahil olma çabası karşısında direnen Polonya’da, iktidardaki koalisyon hükümetinde çözülmeler başladı. Ülkedeki iktidar koalisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB) talep ettiği yasal düzenlemeleri hayata geçirme konusunda görüş ayrılığına düştü. AB, Polonya’ya karşı, LGBTİ karşıtlığı, kürtaja yaklaşımı ve Varşova yönetiminin kendi hukukunu Birlik politikalarından üstün gören tutumu nedeniyle baskılayıcı bir tutum sergiliyor. Kovid-19 pandemisi sonrası ekonomik olarak yıpranan ve Ukrayna Savaşı ile zor günler geçiren Polonya’ya sağladığı mâli fonları kesen Brüksel, bu yolla Varşova’ya geri adım attırmayı hedefliyor. Fonların tekrardan kullanıma açılması için ise Birlik, yasal düzenleme de dahil olmak üzere Polonya’nın bir dizi düzenleme yapmasını talep ediyor. Hükümet her ne kadar AB’nin tahakküm çabalarına karşı dirense de, iktidardaki koalisyon içinde çözülmeler başladı.

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Mateusz Morawiecki

KOALİSYON İKİYE BÖLÜNDÜ

AB’nin “Reform yoksa para da yok” baskısına karşısı koalisyon hükümetinde çatlak meydana geldi. İktidardaki “Birleşik Sağ” koalisyonu, AB tarafından istenen yasa tasarısına ilişkin oylamada farklı görüşleri paylaştı. Koalisyonun büyük ortağı ve Başbakan Mateusz Morawiecki’nin partisi Hukuk ve Adalet (PİS) ile koalisyonun küçük ortağı Birleşik Polonya Partisi’nin (Solidarna Polska) yaşadığı ayrılık, meclisteki görüşmelerde öne çıktı. Birleşik Polonya Partisi, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi ile ortaklık yaparak PİS’in sunduğu tasarıya karşı oy kullandı. PİS, hukukun üstünlüğü endişeleri nedeniyle aylardır donmuş durumda olan AB fonlarına erişmek için yasal yapılandırmanın hızla devam etmesini istiyor.

Zbigniew Ziobro

SUÇ ÖRGÜTÜ

Birleşik Polonya Partisi’nin lideri ve Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, düzenlediği basın toplantısında, AB’yi organize bir suç örgütüne benzetti ve Polonya’ya şantaj yapmakla suçladı. Ziobro, “Bu nedenle, partimiz, Brüksel bürokratlarının şartnamelerine göre yasa tasarılarının yazılmasında asla yer almayacaktır.” ifadesini kullandı. PİS Genel Sekreteri Krzysztof Sobolewski ise Polonya haber ajansı PAP’a yaptığı açıklamada, “Görüş ayrılıklarımız var ve bu görünür durumda, ancak bunun 2014’ten beri iyi gelişen ilişkilerimizin kalitesini etkileyeceğini tahmin etmiyorum” değerlendirmesinde bulundu. Birleşik Polonya Partisi, tasarıyı reddetmeye devam ederse, PİS muhalefetten destek istemek zorunda kalacak.

POLEXIT GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda, Polonya’da değişik illerde ve şehirlerde yerel inisiyatiflerle “LGBT eğilimlilerin giremeyecekleri bölgeler” ilan edilmişti. Söz konusu uygulama Avrupa Komisyonu tarafından şiddetle eleştirilmiş ve “insan hakları ihlali” suçlamasında bulunduğu Polonya’ya uygulamayı son vermesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Varşova yönetimi, LGBT karşıtı tutumundan geri adım atmayarak AB’nin dayatmalarına karşı direndi. Diğer yandan Polonya Anayasa Mahkemesi, 2021’in ekim ayında, AB hukukunun Polonya yasalarından üstün olamayacağına yönelik karar almış, bu durum Brüksel-Varşova arasındaki gerilimi artırmıştı. Ülke içinde Polexit (Polonya’nın AB’den çıkışı) gündeme gelmiş, bu kapsamda gösteriler düzenlenmişti.

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