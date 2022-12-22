Dünya Putinden ABDye Patriot mesajı Çatışmanın uzamasına neden olacak
ASYA

Putin'den ABD'ye 'Patriot' mesajı: Çatışmanın uzamasına neden olacak

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirvesinden sonra Rusya kanadından yeni açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı Patriot sevkiyatı için, " Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak" dedi. Biden, Ukrayna için hazırlanan iki milyar dolarlık yardım paketini açıklamış ve bu paketin en önemli içeriği olan Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatının yapılacağını söylemişti.

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Haber Merkezi AA
Putinden ABDye Patriot mesajı: Çatışmanın uzamasına neden olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Beyaz Saray'da gerçekleşen ABD Başkan ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ortak açıklamaları sonrası Rusya kanadından sert açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı Patriot yardımını değerlendirdi.

Putin, ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı Patriot sevkiyatı için, "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak" dedi.

BEYAZ SARAY'DA TARİHİ ZİRVE

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Joe Biden Washington'da ortak basın toplantısı düzenlemişti. Beyaz Saray'da gerçekleşen zirvede ikili, Patriot füzelerinin önemine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesinin Rusya ile gerilimi artırma olasılığını nasıl hesapladığına ilişkin soru üzerine Biden, bu silahın sadece savunma amaçlı olduğunu ve gerilimi tırmandıracak bir kabiliyet olmadığını dile getirmişti

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Zelenskiy ise Biden'ın açıkladığı 2 milyar dolarlık yardım paketinin ve bu paketin en önemli içeriği olan Patriot hava savunma sistemlerinin kendileri için oldukça önemli olduğunu söylemişti. Zelenskiy, "Bu Ukrayna'nın güvenli bir hava sahası oluşturması için çok önemli bir adım. Ancak bu şekilde terörist ülkeyi (Rusya) ve onun enerji kaynaklarımıza, halkımıza ve altyapımıza yönelik terör saldırılarını sona erdirebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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