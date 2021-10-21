Dünya Putinden BMde değişim olması hakkında çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı güç dengeleri artık farklı
ASYA

Putin'den BM'de değişim olması hakkında çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı güç dengeleri artık farklı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. Birleşmiş Milletler (BM) 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı” ifadelerini kullanan Putin, "Rusya, NATO’nun askeri genişlemesinin doğuya kaydırılmayacağının söylenmesiyle kandırıldı" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Putinden BMde değişim olması hakkında çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı güç dengeleri artık farklı
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 18. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katıldı. Programda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Putin, Rusya’nın iç ve dış politikalarına dair düşüncelerini aktardı. Dünyanın son 10 yıldır medeniyet krizi yaşadığını savunan Putin, "Karşı karşıya olduğumuz kriz, kavramsal bir kriz, hatta medeniyet krizi. Fiiliyatta bu, insanın yeryüzündeki varlığını tanımlayan yaklaşım ve ilkelerin krizi. Bu durumda hangi yöne ilerleyeceğiz, nelerden vazgeçeceğiz, neleri gözden geçireceğiz veya düzelteceğiz? Asıl değerler için savaş gerektiğinden, onları tüm gücümüzle takip etmemiz gerektiğinden eminim" dedi.

Sürpriz temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
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Sürpriz temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

"Erdoğan iyi bir analist"

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iyi bir analist olduğunu ifade eden Putin, "Erdoğan kısa süre önce Rusya’ya geldi ve görüştük" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın Türkiye’nin de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşündüğünü aktaran Putin, "Ancak buna Rusya tek başına karar veremez, oy birliği gerekiyor. Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler de var. Önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Erdoğan’a da söylediğim gibi, eğer daimi üyelerin haklarını ellerinden alırsak, BM ölür. Uluslar birliğine dönüşür ve sona erer. Sadece bir tartışma platformuna dönüşür. Valday Tartışma Kulübü 2 olur" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı"

Güvenlik Konseyi’nde değişiklik yapılabileceğini savunan Putin, "Ancak Güvenlik Konseyi’ni temelini yıkmadan bir değişiklik yapılması gerekiyor, zira bugün Güvenlik Konseyi, BM’nin anlamıdır. Daimi üyeler var, onların hakları var. Güvenlik Konseyi’nde temsil edilip daimi üye olmayanlar var. Dolayısıyla bu yapıyı nasıl daha dengeli, etkin kılacağımızı düşünmeliyiz. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. BM 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı. Artık bu değişti. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Elbette bunların hepsini tartışmalıyız ancak reform yolunda hata yapılmasına izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

Putin "Dünya 5'ten büyüktür" yaklaşımını desteklemiyor

  • Öte yandan Erdoğan'ın "İnsanlığın kaderinin 2. Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz." sözlerine katılıp katılmadığı sorulan Putin, buna katılmadığını belirtti.

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"ABD’nin yürüttüğü savaşlar operasyon bölgelerine büyük darbe vurdu"

  • ABD’nin, Irak’tan sonra Afganistan’dan çıkması ve bölgede karmaşaya sebep olmasını eleştiren Putin, "20 yıldır dünyanın en güçlü ülkesi kendisiyle denk olmayan 2 bölgede askeri operasyonlar yürütüyor. 20 yıldır kendi hedefleri için girdiği bölgelerden çıkarken büyük zararlar verdi. ABD’nin yürüttüğü savaşlar operasyon bölgelerine büyük darbe vurdu" ifadelerini kullandı.

Afganistan’da kontrolü ele aldıktan sonra geçici hükümet kuran ve dünya kamuoyunda kaygılı yaklaşılan Taliban rejimine ılımlı yaklaşan Putin, Taliban’ın ülkedeki radikal gruplardan kurtulmayı amaçladığını söyleyerek, "Rusya olarak, Taliban’ın, Afganistan’daki radikal gruplardan kurtulmayı amaçladığını görüyoruz" dedi.

"Batı bizim evimize sızmaya kalkmasın"

  • Batılı ülkelerin birçok ülkeye dayatmalarda bulunduğunu ve bunun aile yapısına zarar verdiğini savunarak batıyı eleştiren Putin, "Azınlıklar lehine çoğunluklara tersine ayrımcılık yapılması veya anne-baba, aile ve hatta farklı cinsiyetler gibi temel değerlerden vazgeçilmesi talebi, onlara toplumsal güncellemeye yönelik yolda atılan kilometre taşları. Ancak Batı bizim evimize sızmaya çalışmasın. Zira Rusların büyük çoğunluğu, manevi değerlerin ve tarihsel geleneğin, kültürün esas alınması gerektiğini düşünüyor" diye konuştu.

"Kapitalizm artık işlemiyor"

“Hazır reçeteler yok. Vahşi kapitalizm de işlemiyor" diyen Putin, "Herkes, bugün ezici çoğunluktaki ülkede toplumsal düzenin temeli olan mevcut kapitalizm modelinin hükmünü yitirdiğini söylüyor. Artık kapitalizmin çerçevesi dahilinde, giderek daha da karmaşıklaşan çelişkiler sarmalından bir çıkış yolu bulunmuyor. Devletlerin ve piyasaların gücünü karşılaştırmak gerek" ifadelerini kullandı.

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