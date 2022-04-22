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Dünya Putinin 26 Nisanda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek
AVRUPA

Putin’in 26 Nisan’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 26 Nisan’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Putin’in 26 Nisan’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek
BM Genel Sekreteri Guterres 26 Nisan'da Moskova'da Putin ile görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın başkenti Moskova’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmenin 26 Nisan’da düzenleneceğini belirten Sözcü Peskov, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere 26 Nisan’da Moskova'ya gelecek. Kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kabul edecek” dedi. BM Genel Sekreteri Guterres’in ofisi tarafından yapılan açıklamada görüşme doğrulanarak, “BM Genel Sekreteri 25 Nisan'da Rusya'yı ziyaret edecek. Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir çalışma toplantısı ve öğle yemeğinde bir araya gelecek. Genel Sekreter Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek” denildi.

Putin ve Zelenski'den randevu talep etmişti BM Genel Sekreteri Guterres 19 Nisan’da Rusya ve Ukrayna’nın BM Daimi temsilcilerine mektup göndererek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den randevu talep etmişti. BM Genel Sekreterliği, Guterres’in Kiev programı için Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

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Ukrayna güçleri yollarda bulunan sivil cesetleri toplama çalışmalarını hızlandırırken, yol kenarlarında çok sayıda sivil ceset bulunuyor.
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Cesetlerden bazılarının üstü yoldan geçenler tarafından kapatılsa da bazıları açık bir şekilde görülebiliyor.
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Yüzlerce sivili öldürmekle suçlanıyorlardı: Putin'den katliam tugayına ödül
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