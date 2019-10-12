Rasul Ayn terör örgütü PYD'den temizlendi - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.