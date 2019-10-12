Rasul Ayn terör örgütü PYD'den temizlendi - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
Harekatın 4. günü saat 12:50 itibariyle
Rasul Ayn şehir merkezinde denetim sağlandı. Çatışmalar Tel Abyad çevresinde yoğunlaştı.
İşte güncel harita:
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 415
- Harekatın 4. günü saat 10:30 itibariyle
- Tel Abyad'ın doğu kanadındaki Zaydi köyünde denetimin sağlanmasıyla güneye uzanan Suriye Milli Ordusu güçleri, Suriye'nin kuzeyinde batı ve doğu aksını birbirine bağlayan M4 karayoluna ulaştı.
- Harekatın 4. günü saat 09:00 itibariyle
- Tel Abyad'ın doğu kanadında yer alan Meşrefe ve Halafa köyleri terör örgütü PYD'den temizlendi.
- Harekatın 3. günü saat 15:20 itibariyle
- Harekatta Resulayn ilçesinin Tel Halef köyü, Beytara köyü ve Afsar Neccar mezrası YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
- Harekatın 3. günü saat 12:30 itibariyle
- Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar açıklamasında "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
- Harekatın 2. günü saat 20:10 itibariyle
- Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.
- Harekatın 2. günü saat 19:00 itibariyle
- Tel Abyad'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri kurtarıldı.
- Söz konusu köylerin alınmasıyla birlikte Tel Abyad'ın doğu ve batı kanadı arasındaki makas daraldı.
- Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 227
- Harekatın 2. günü saat 17.00 itibariyle
- Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
- Harekatın 2. günü saat 15:00 itibariyle
- Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
- Tel Abyad'ın hem doğu hem de batı kanadında denetim sağlandı. Teröristlerin 3 tarafı böylelikle sarılırken, şehir temizliği için çalışmalar sürüyor.
- Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.Şehrin doğu ve batı kanadı terörden arındırıldı.
- Sınır ötesindeki terörden arındırılmış bölgelerin kısa sürede birleşmesi ve şehir merkezlerini de kapsaması planlanıyor.
- Harekatın 2. günü saat 11:20 itibariyle
- Tel Abyad'ın doğu kesimlerinde stratejik noktalarda denetim sağlandı. Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.