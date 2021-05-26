Dünya Rum lider Anastasiadisden veto tehdidi İki devletli çözümde ısrar edilmesin
AVRUPA

Rum lider Anastasiadis’den 'veto' tehdidi: İki devletli çözümde ısrar edilmesin

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, iki devletli çözümde ısrarcı olunması halinde haziran ayındaki Avrupa Birliği Zirvesi’nde, Türkiye’ye ilişkin alınacak kararlarda veto haklarını kullanacakları tehdidinde bulundu.

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Rum lider Anastasiadis’den veto tehdidi: İki devletli çözümde ısrar edilmesin
Nikos Anastasiadis

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, haziran ayında yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde, Euronews'in Küresel Tartışmalar programında açıklamalarda bulundu.

'VETO EDECEĞİZ' TEHDİDİ

Türkiye'nin sunduğu iki devletli çözüm fikrini kabul etmediklerini belirten Anastasiadis, bu öneride ısrarcı olunması halinde Türkiye'ye AB’de veto uygulayacakları tehdidinde bulundu.

"BU ŞARTLARDA ANLAŞAMAYIZ"

Anastasiadis, “Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yapılacak müzakerelerin ancak egemen bir Kıbrıs Türk devletinin tanınması şartıyla başlaması konusunda ısrar ederse, buradan hiçbir anlaşma çıkamaz” dedi.

"SİYASİ İNTİHAR OLUR"

Başka seçeneğinin olmadığını, aksi bir adım atmasının kendisi için siyasi intihar olacağını söyleyen Anastasiadis, kendisine yöneltilen “Veto etmeye hazır mısın?” sorusuna “Kesinlikle evet” cevabını verdi.

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