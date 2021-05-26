Rum lider Anastasiadis’den 'veto' tehdidi: İki devletli çözümde ısrar edilmesin

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, haziran ayında yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde, Euronews'in Küresel Tartışmalar programında açıklamalarda bulundu.
'VETO EDECEĞİZ' TEHDİDİ
Türkiye'nin sunduğu iki devletli çözüm fikrini kabul etmediklerini belirten Anastasiadis, bu öneride ısrarcı olunması halinde Türkiye'ye AB’de veto uygulayacakları tehdidinde bulundu.
"BU ŞARTLARDA ANLAŞAMAYIZ"
Anastasiadis, “Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yapılacak müzakerelerin ancak egemen bir Kıbrıs Türk devletinin tanınması şartıyla başlaması konusunda ısrar ederse, buradan hiçbir anlaşma çıkamaz” dedi.
"SİYASİ İNTİHAR OLUR"
Başka seçeneğinin olmadığını, aksi bir adım atmasının kendisi için siyasi intihar olacağını söyleyen Anastasiadis, kendisine yöneltilen “Veto etmeye hazır mısın?” sorusuna “Kesinlikle evet” cevabını verdi.