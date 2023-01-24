Rus istihbaratından korkutan iddia: Nükleer patlama olabilir

Bu yönde istihbarat topladıklarını belirten Narışkin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Batı tarafından sağlanan silah ve mühimmatları nükleer enerji santrallerinde stokladığına dair güvenilir bilgiler geliyor. Burada, HIMARS çok namlulu roketatar ve yabancı hava savunma sistemleri için pahalı ve sayısı az olan füzeler ile topçu mühimmatlar söz konusu" ifadelerini kullandı.