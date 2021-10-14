Rusya ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif etti: Moskova'yı koruyacak

Bir süredir S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HSFS) geliştirme çalışmalarını sürdüren Rusya, ilk bataryayı kullanıma aldı.

TASS tarafından edinilen bilgiye göre; Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edildi. Savunma Sanayi ST'de yer alan habere göre, ikinci S-500 bataryası da gelecek yıl Rus Ordusu'na teslim edilecek.

S-500'ün canlı atış testlerine ilişkin ilk görüntüler, Temmuz 2021'de yayınlanmıştı.

Kapustin Yar şehrinde bulunan eğitim sahasında gerçekleştirilen testte; S-500 sistemi yüksek hızlı balistik hedefe karşı test edilmişti.

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