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Dünya Rusyadan gizemli füze testi S-500 mü geliyor?
ASYA

Rusya'dan gizemli füze testi: S-500 mü geliyor?

Rusya yeni geliştirdiği füze savunma sistemini Kazakistan’da test etti. Görüntüleri paylaşılan füzenin adı açıklanmazken ülkede yayınlanan haberlerde füze sisteminin benzersiz olduğu ve yeni bir silah olacağı öne sürüldü. Söz konusu haberlerde testi yapılan füze sisteminin Rusya Savunma Bakanlığı’nın envanterine girmeyi bekleyen S-500 olduğu da iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
Füze, Kazakistan’ın Sary-Shagan sahasında simüle edilmiş bir hedefi vurdu.
Füze, Kazakistan’ın Sary-Shagan sahasında simüle edilmiş bir hedefi vurdu.

Rusya savunma sistemleri yatırımları kapsamında son günlerde ABD ile süren Yeni START-3 anlaşmasının pazarlıklarına devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 1 yıllığına koşulsuz uzatma teklifi yaparken ABD ise Putin’in bu çağrısına cevap vermedi. Putin geçtiğimiz günlerde anlaşmanın sonlanması halinde her türlü saldırıya hazırlıklı olduklarını söyledi.

ADINI AÇIKLAMADILAR

Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) anlaşmasının sonlandırılmasından sonra Yeni START-3 anlaşmasının da yenilenmeme ihtimaline karşı balistik saldırılara karşı füze savunma sistemleri görüntüleri paylaşıyor. Geçtiğimiz gün Balistik saldırılara karşı geliştirilen S-300 füze sisteminin görüntüleri yayınlayan Bakanlık, bugünde adını açıklamadığı yeni bir füze sisteminin ateşlenmesi görüntülerini servis etti.

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FÜZENİN ŞAPKA KISIMLARI GÖSTERİLMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada adı açıklanmayan füze, Kazakistan’ın Sary-Shagan sahasında simüle edilmiş bir hedefi vurdu. Füzenin ateşlendikten sonra dikey bir şekilde bulutların seviyesine çıktığı ardından yatay bir şekilde hedefe doğru hareket ettiği görüldü. Görüntülerde füzeyi teşhir etmemek adına sistemin şapka kısımları gösterilmezken gövde kısımları ise uzak görüntülerde görülebildi.

  • Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sergey Grabçuk, füzenin normal çalışma sistemini incelendikten sora belirli bir hedefin başarıyla vurulduğunu söyledi.

S-500 İDDİASI

Bazı Rus medya organları fırlatılan füzenin balistik ve nükleer saldırılar için hazırlanan PRS-1M olduğunu savunurken bazıları ise testlerini tamamlayarak Rusya Savunma Bakanlığı’nın envanterine girmeyi bekleyen S-500 olduğunu iddia etti. Bazı haberlerde ise adı açıklanmayan füze sisteminin benzersiz bir füze sistemi olduğu ve yeni bir silah edinileceği savunuldu.

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