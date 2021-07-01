Dünya Rusya Karadenizdeki tatbikatı kışkırtıcı buldu ABD bölgeyi güç çatışmasına dönüştürüyor
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Rusya Karadeniz'deki tatbikatı 'kışkırtıcı' buldu: ABD bölgeyi güç çatışmasına dönüştürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Ukrayna tarafından Karadeniz'de düzenlenen tatbikatın "kışkırtıcı" olduğu belirterek, "Washington ve müttefikleri, Karadeniz sularını iş birliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürüyor." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Rusya Karadenizdeki tatbikatı kışkırtıcı buldu: ABD bölgeyi güç çatışmasına dönüştürüyor
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Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı ve çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı "Sea Breeze 2021" tatbikatını değerlendiren Zaharova, "Elbette, bu, kışkırtıcı kas oyunudur." dedi.

"Bilinçli olarak yapılıyor"

Bu tür tatbikatların sürekli düzenlendiğini ve Rusya'ya karşı yapıldığını vurgulayan Zaharova, "Washington ve müttefikleri, Karadeniz sularını iş birliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürüyor. Bu, ABD liderliğinde dünyada bir bölgenin daha istikrarsız ve tehlikeli olması için bilinçli olarak yapılıyor." yorumunda bulundu.

Zaharova, "NATO, Rus sınırlarındaki durumu kasıtlı olarak istikrarsızlaştırıyor ve silahlı olayların yaşanması tehlikesini arttırıyor." ifadelerini kullandı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Hollanda'ya ait Evertsen adlı firkateyne Karadeniz'de yaptığı müdahaleye ait görüntüleri yayınladı. Hollanda, uçakların geminin iletişim sistemlerini 5 saat boyunca kilitlediğini belirtmişti.

"Afganistan'da askeri gerilimin artması, insani krize yol açabilir"

Afganistan meselesine değinen Zaharova, Taliban'ın, yabancı askeri birliklerin çekilmesi esnasında, Afganistan'ın kuzey ve kuzey doğusundaki bölgelerde etkinleştiğini belirtti.

Son günlerde ülkenin 30'dan fazla bölgesinin Taliban'ın eline geçtiğine dikkati çeken Zaharova, "Afganistan'ın güvenlik güçleri, bu saldırılara zor şekilde karşılık veriyor. Bununla birlikte başkent Kabil dahil büyükşehirler ve illerin idari merkezlerine dokunulmadı. Bu, silahlı muhalefetin şu anda kaynaklardan yoksun olduğunu gösteriyor." dedi.

Oluşan durumdan endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, "Orta Asya devletlerinin sınırlarında bulunan Afganistan'ın illerinde askeri gerilimin artması, insani krize ve mülteci sayısının bölgede artmasına yol açabilir." yorumunda bulundu.

Zaharova, Afganistan'da durumun istikrara kavuşacağı ve çatışan tarafların "yapıcı" ve "barışçıl" diyaloğa hazır olacağı umudunu paylaştı.

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