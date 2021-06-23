Rusya Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı İngiltere yalanladı

Rusya, karasularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Interfax haber ajansı, "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisinin Kırım yakınlarındaki Rus karasularına girdiğini aktardı. Moskova, uyarı ateşinden sonra HMS Defender'ın rotasını değiştirdiğini söyledi.

KIRIM YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Olayın Kırım'ın güneyindeki Cape Fiolent yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

Rusya medyası, bir devriye gemisinin iki kez uyarı ateşi açtığını, Su24-M tipi bir jetin de HMS Defender'ın güzergahına dört bomba attığını yazdı.

UYARI ATEŞİ AÇILDI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İngiliz muhrip gemisi HMS Defender, saat 11:52'de Rusya sınırını geçti ve Fiolent Burnu'nda Rus karasularında üç kilometre ilerledi. Gemiye sınırın ihlali durumunda silah kullanılacağı konusunda uyarı yapıldı ancak gemi mürettebatı herhangi bir yanıt vermedi.

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ÖNCE ATEŞ SONRA UYARI BOMBARDIMANI

Sputnik'te yer alan habere göre saat 12:06-12:08 arasında sınır devriye gemisi, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Dokuz dakika daha sonra da Su-24M savaş uçağı, dört OFAB-250 bombasıyla muhrip geminin seyir istikametinde uyarı amaçlı bombardıman uçuşu gerçekleştirdi.

İngiliz askeri ataşesi Savunma Bakanlığı'na çağrıldı.

İNGİLTERE REDDETTİ

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Gemimize uyarı ateşi açılmadı. Gemimiz uluslararası uygun sulardan geçiyordu" denildi.

NATO'YA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşi sonrasında Ukrayna ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaşanan krizin Ukrayna'nın pozisyonunun açık bir ispatı olduğunu ifade etti.

Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın provokatif eylemlerinin ve Kırım'ı ilhakı ile silahlandırmasının Ukrayna ve müttefiklerine sürekli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kuleba, ülkesi ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.