Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik

Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Çerkası bölgesindeki Uman yerleşim biriminin yakınlarında bulunan mühimmat deposu deniz bazlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. ABD yapımı 300'den fazla HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 'M777' obüs sistemi için büyük miktarda mühimmat imha edildi." dedi.

2. Mekanize Taburu'nun, 340'tan fazla askerinin etkisiz hale getirilmesiyle savaşma kabiliyetini yitirdiğini ifade eden Konaşenkov, son 24 saatte 2 yönetim merkezi ile 3 mühimmat deposunun yok edildiğini aktardı.

Ayrıca Vinnıtsya bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait yerin altında bulunan yönetim merkezinin, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" savaş tipi uçağı ile 3 insansız hava aracının vurulduğunu ve 17 HIMARS füzesinin ele geçirildiğini söyledi.

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Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 264 uçak, 145 helikopter, 1711 insansız hava aracı, 363 hava savunma füze sistemi, 4 bin 278 tank ve zırhlı araç, 794 çok namlulu roketatar, 3 bin 284 obüs ve havan topu ve 4 bin 785 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

"Ukrayna'da yabancı paralı savaşçı sayısı düştü"

Ukrayna'da yabancı paralı savaşçı sayısının azaldığını belirten Konaşenkov, "Ukrayna'da yaklaşık 1 ay içinde yabancı paralı savaşçı sayısı, 2 bin 741'den 2 bin 192'ye düştü." dedi.

Öte yandan, birkaç hafta içinde 81'i Gürcistanlı olmak üzere 175 yabancı paralı savaşçının Ukrayna'ya geldiğini ifade eden Konaşenkov, 389 militanın Ukrayna topraklarını terk ettiği bilgisini paylaştı.

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Konaşenkov, "Polonya, paralı savaşçıların kayıp oranı konusunda birinci. Bunlardan 99'u yok edildi, 146'sı ise ülkeyi terk etti. Ayrıca son 4 hafta içince 36 Kanadalı, 33 Romanyalı, 21 Amerikalı militan yok edildi." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 7 Rus devlet medyasına göre, dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip olan Kuzey Kore, Ukrayna'yı yenmesi için Rusya'ya 100 bin asker teklif etti. Kuzey Kore'nin ayrıca Donbas bölgesinin yeniden inşasına yardım etmek için bini aşkın işçi göndermeye de hazır olduğu duyuruldu. Rus devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Kremlin'e 100 bin \"gönüllü\" asker teklif etti. Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var\" dedi. Korotchenko’nun, ayrıca Kuzey Kore ordusunun karşı batarya (en küçük topçu birliği) savaşındaki deneyim zenginliğini\" övdüğü belirtildi. Bununla birlikte askeri uzmanların bildirdiğine göre, ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) bağışlama kararının ardından, etkili bir karşı batarya savaşı Rus ordusu için artan bir öneme sahip. Korotchenko, Rusya'nın Kuzey Kore birliklerini ve karşı batarya uzmanlığını memnuniyetle karşılaması gerektiğini vurguladı. \"KUZEY KORE FAŞİST UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞMAK İSTİYORSA İZİN VERMELİYİZ\"<br><br>Korotchenko, \"Kuzey Kore, Ukrayna faşizmine karşı savaşma konusundaki uluslararası görevini yerine getirme arzusunda ise onlara izin vermeliyiz\" diye konuştu. KUZEY KORE DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. ORDUSUNA SAHİP<br><br>Diğer taraftan ABD merkezli Dış İlişkiler Konseyi'ne göre, Kuzey Kore ordusu yaklaşık 1,3 milyon aktif personeliyle dünyanın dördüncü büyük ordusuna sahip. Orduda 600 bin kişi daha yedek asker olarak hizmet ediyor.<br><br>Öte yandan, Güney Kore gazetesi Daily NK'ye göre, Kuzey Kore ayrıca savaş sonrası Ukrayna'yı yeniden inşa etmede Rusya'ya yardım etmek için işçi de teklif etti.<br><br>Daily NK, Rus kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın savaşı kazanması halinde Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine binden fazla işçi göndermeyi planladığını bildirdi. Kuzey Koreli bir kaynak, \"Savaşın henüz bitmediğini göz önünde bulundurarak hükümet, durumu sahada izlerken uygun bir zamanda işçi göndermeyi planlıyor\" diye konuştu. Kuzey Kore'den Rusya'ya askeri yardım teklifi Rus devlet medyasına göre, dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip olan Kuzey Kore, Ukrayna'yı yenmesi için Rusya'ya 100 bin asker teklif etti. Kuzey Kore'nin ayrıca Donbas bölgesinin yeniden inşasına yardım etmek için bini aşkın işçi göndermeye de hazır olduğu duyuruldu. BiP'te paylaş

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