Dünya Rusyada Elbruz Dağında facia Mahsur kalan 19 dağcıdan 5i öldü
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Rusya’da Elbruz Dağı’nda facia: Mahsur kalan 19 dağcıdan 5'i öldü

Rusya’nın en büyük dağı olan Elbruz Dağı'na tırmandıkları sırada mahsur kalan 19 dağcıdan 5’i hayatını kaybetti. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu sağ kurtarılan dağcıların tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Rusya’da Elbruz Dağı’nda facia: Mahsur kalan 19 dağcıdan 5i öldü
Elbruz Dağı'nda mahsur kalan 19 dağcıdan 5’i hayatını kaybetti.

Rusya’nın Kafkasya bölümündeki Elbruz Dağı'na tırmanan 19 dağcı akşam saatlerinde bastıran kar ve tipi nedeniyle dağın 5 bin 400 metre yüksekliğinde mahsur kalmıştı.

Dağcı grubundaki 3 kişinin dağın eteklerine doğru inişe geçerek telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Elbruz Dağı eteklerine ulaştıktan sonra arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yardım isteyen 3 kişiyi kurtaran ekipler, Elbruz Dağı'nın 5 bin 400 metre yüksekliğine kadar ulaşarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü ve 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya'da çığ düşme anı kameraya yansıdı
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Rusya'da çığ düşme anı kameraya yansıdı
Rusya Federasyonu'na bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'ndeki Elbruz Dağı'nda çığ düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tüm kayak bölgelerinin geçici olarak güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Çığın düşme anları saniye saniye turist kamerasına yansırken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı duyuruldu.

Arama kurtarma grubu, dağcıların izini bulduktan sonra bölgeye paletli kar araçları ve 69 kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler paletli kar araçlarıyla Elbruz dağının 5 bin 400 metre yüksekliğine kadar ulaşarak önce tespit edilen bir dağcı grubunu sağ olarak buldu.


5 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama alanını genişletti. Önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer dağcıları da sağ olarak kurtardı. Hayatını kaybeden dağcıların sayısı 3’e yükselirken, kurtarılan dağcılar dağdan indirilerek hastaneye sevk edildi. Sevk sırasında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle mahsur kalan 19 dağcıdan 5’i hayatını kaybetti.

4 DAĞCI SON ANDA VAZGEÇMİŞ

Bakanlık dağcıların kaybolmasıyla ilgili yaptığı açıklamada aslında dağa 23 kişinin çıkmayı planladığını fakat 4 kişinin son anda dağa tırmanma planından vazgeçtiğini bu nedenle 19 kişinin dağa tırmandığını belirtti. Saatte 40 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası nedeniyle arama çalışmalarının zorlaştığı fakat dağcıların eksi 20 derecede ölmemesi için tüm imkanların zorlanarak gece saatlerinde kurtarma operasyonuna devam edildiği ifade edildi.

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