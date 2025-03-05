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Rusya'dan Twitch'e dev ceza: 13 milyon ruble ödeyecek

Rusya'dan Twitch'e dev ceza: 13 milyon ruble ödeyecek

13:485/03/2025, Çarşamba
AA
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Rusya'da, Twitch'e kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmediği gerekçesiyle 13 milyon ruble (yaklaşık 145 bin dolar) ceza verildi.

Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Yasalara uymadığına kanaat getirdi

Uygulamadaki kullanıcıların verilerini Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle Twitch'in yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirkete 13 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Twitch'in yanı sıra WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.


#Rusya
#Twitch
#Veri

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