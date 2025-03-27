Rusya'nın VTB Bankası SWIFT kısıtlamalarının süreceğini düşünüyor

“Eğer bu olursa planlanmamış olumlu bir gelişme olur. SWIFT, Avrupa yaptırımlarının bir unsurudur. ABD ile bir tür yakınlaşma sinyalleri geliyor ancak Avrupa'nın birçok konuda farklı bir yaklaşımı var ve bu karmaşıklık yaratan bir etken olacak.” diye konuştu.