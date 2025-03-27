Rusya'nın VTB Bankası SWIFT kısıtlamalarının süreceğini düşünüyor

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Pyanov, Rus bankalarına yönelik SWIFT yaptırımlarının Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı olduğunu ve bankanın planları arasında bu gelişmenin bulunmadığını söyledi.
Pyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında yürütülen müzakereler kapsamında SWIFT yaptırımlarının kaldırılma ihtimalini değerlendirdi.
ABD ile müzakerelerin Rusya Tarım Bankası'nın (Rosselkhozbank) SWIFT'e tekrar bağlanması üzerinden yürütüldüğüne işaret eden Pyanov, “Listede bulunup bulunmadığımızı bilmiyorum, çünkü müzakereler yüksek bir siyasi düzeyde yürütülüyor ve bize herhangi bir talep gelmedi.” dedi.
Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle VTB'yi yaptırım listesine alarak SWIFT sisteminden çıkarmıştı.