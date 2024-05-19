Saldırıya uğrayan Başbakan Fico hayati tehlikeyi atlattı

Kalinak, Fico'nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinde, açıklamada bulundu.
Kalinak, Fico'nun yakın bir tarihte başka bir hastaneye naklinin planlanmadığını, halihazırda bunun mümkün olmadığını belirterek, sağlık durumuna ilişkin hastanenin ilerleyen günlerde düzenli bir şekilde bilgi paylaşacağını söyledi.
Fico'ya suikast girişimi
Fico, başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.