Saldırıya uğrayan Başbakan Fico hayati tehlikeyi atlattı

Fico'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kalinak, "Sabah yapılan doktor kontrolü doğrultusunda hastanın hayati tehlikesinin şu anda ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Ancak durumu halen çok ciddi ve iyileşmesi için uzun bir süreye ve dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin yolunda gideceğine inancımız tam." diye konuştu.