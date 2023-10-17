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Dünya

Sderot'ta Türk gazetecilerin yakınına füze atıldı: İki yaralı

İsrail'in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. Gazeteci Adem Metan, Habertürk TV canlı yayınında, "Roket, 20-30 metre kadar yakınımıza düştü. Şu anda kulağım çok çınlıyor. Daha fazla konuşamayacağım" ifadelerini kullandı. Hafif yaralanan iki Türk gazeteci hastaneye doğru yola çıktı.

19:48 . 17/10/2023 Salı
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Türk gazetecilerin yakınına düşen roket

Türk gazetecilerin yakınına düşen roket

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İşgalciler, kadın ve çocuk demeden binlerce masum sivili katletti.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını bildirdi.

Türk gazeteciler de işgalci İsrail'in saldırılarını yerinde görüntülemek için bölgeye gitti.



Türk gazetecilerin yakınına füze düştü

Gazze sınırında yer alan Sderot'ta, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgenin yakınına füze düştü.

Gazeteci Adem Metan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Habertürk TV canlı yayınında, yaşadıklarını anlatan Metan, "
Roket, 20-30 metre kadar yakınımıza düştü. Şu anda kulağım çok çınlıyor. Daha fazla konuşamayacağım"
ifadelerini kullandı.

Hafif yaralanan iki Türk gazeteci hastaneye doğru yola çıktı.

#İsrail
#Adem Metan
#Türk
#Füze
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