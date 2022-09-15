Sekiz metre derine daldı tarihi keşif yaptı: Tam sekiz bin yıllık

Suyun 8 metre altında, tortuyla kaplı kalıntılar, arkeolog Octavio Del Rio ve meslektaşları tarafından ülkenin Karayip kıyılarında bulundu. Büyük heyecan yaratan buluş nedeniyle, mağaranın yeri açıklanmadı. Yetkililer, keşfi doğru bir şekilde yorumlamak için pek çok araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Del Rio, geçmişte Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü ile projelerde çalışmış ve önemli buluşlara imza atmıştı.

Meksika'daki bir mağara sisteminde, son buzul çağının sonuna dek uzanan, tarih öncesi bir insan iskeleti ortaya çıkarıldı. Mağaranın girişine olan mesafe, birçok soruyu da beraberinde getirdi.

CESET ORAYA NASIL GELDİ?

İskelet, modern dalış ekipmanı olmadan bulunduğu yere inemezdi. Bu nedenle araştırmacılar 8 bin yıl öncesine, yükselen deniz seviyelerinin mağaraları sular altında bıraktığına inanıyor. Mağara dalışı yapan arkeolog Octavio Del Rio, "Ceset oraya mı bırakıldı yoksa bu kişinin öldüğü yer burası mı bilmiyoruz" dedi.

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SORU YUMAĞI

Reforma gazetesine verdiği röportajda Del Rio, "Kişinin cinsiyetini veya boyunu, kaç kilo olduğunu, bir hastalığı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Nasıl öldüğünü de bilmiyoruz." diye konuştu.

Kalıntılar mağaradan çıkarıldıktan sonra yapılacak olan detaylı bir laboratuvar analizi, bu bilinmeyenleri ortaya çıkaracak.

YERİ GİZLİ TUTULUYOR

Bölgenin rahatsız edilmesi veya yağmalanması korkusuyla mağaranın yeri açıklanmadı. Ancak Meksika hükümetinin rayları döşemek için ormanın bir bölümünü kestiği yerin yakınındaydı ve Octavio Del Rio, kişisel Facebook hesabındaki gönderide yaptığı açıklamada, ağaranın Tulum yakınlarında olduğunu söyledi. Ancak daha fazla detay vermedi.

Uzmanlar, bu mağaralardan bazılarının Maya Treni demiryolu gibi ülke geliştirme projeleri tarafından tehdit edildiğine inanıyor. Bölgeyi otuz yıldır araştıran Del Río, Tramo 5 Sur'un inşaatı planlandığı gibi devam ederse 'trenin benzersiz bir arkeolojik alan olan 60 kilometrelik bir alandan geçeceğini' söyledi.

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"ROTA DEĞİŞMELİ"

Associated Press'e yaptığı açıklamada arkeolog Octavio Del Rio, "Orada yapılan arkeolojik buluntular ve bunların önemi nedeniyle, bu noktada rota değiştirmelerini istiyoruz" dedi.

8 metre derine daldı, tarihi keşif yaptı Tam 8 bin yıllık...

Treni oradan alıp daha önce yapacaklarını söyledikleri yere, otoyola, zaten etkilenmiş bir alana koymalılar.

Ancak Del Rio, enstitü arkeoloğu Carmen Rojas'ın kendisine sitenin kayıtlı olduğunu ve enstitünün Quintana Roo eyalet şubesi Holosen Arkeoloji Projesi tarafından araştırılacağını söylediğini de söyledi.

Del Rio, keşfi doğru bir şekilde yorumlamak için yapılması gereken çok daha fazla çalışma olduğunu belirterek, "tarihlemek için bir tür fotoğraf çalışması ve bir koleksiyona" ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

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8 metre derine daldı, tarihi keşif yaptı Tam 8 bin yıllık...

Del Rio 2002 yılında, yaklaşık 13 bin yıl önce ölen genç bir kadının neredeyse tam iskeleti olan Naia ile aynı zamanda veya belki de ondan daha önce ölen "Naharon Kadını" olarak bilinen kalıntıların keşfi ve kataloglanmasında yer aldı.

Enstitü, Associated Press'in siteyi araştırmak isteyip istemediğine ilişkin sorularına hemen yanıt vermedi.

FOTOĞRAF 10 Koza Altın, Kaymaz işletmesinde gerçekleştirdiği sondajlar sonucunda 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: \"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır.\" 1 ons altın günümüzde 1750 Dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. 20 bin ons altını hesapladığımızda 35 milyon dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 630 milyon lira civarında rezervin bulunmuş oluyor. Koza Altın'ın maden çıkarma maliyetlerini de düştüğünde şirketin cirosuna 2022 yılı için 500 milyon liralık katkı olacağı belirtildi. Koza Altın İzmir-Ovacık, İzmir-Çukuralan, Eskişehir-Kaymaz, Kayseri-Himmetdede ve Gümüşhane – Mastra ile birlikte toplam 5 sahada aktif olarak altın üretimi gerçekleştiriyor. 2020 yılında Türkiye'de üretilen toplam 42 ton altının 8 tonunu üreten Koza Altın, gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar ışığında Ağrı'da 20 tonluk altın rezervi keşfettiği Mollakara altın madeninin temellerini atan Koza Altın, burada ilk altın dökümünü 2022 yılında yapmayı hedefliyor. İlave olarak Van ve Ağrı'da 16 tane daha arama ruhsatına sahip olan şirket, izinler tamamlandıktan sonra bu bölgelerde yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde etmeyi hedefliyor. Koza Altın, böylelikle hem Ağrı'daki tesisin ekonomik ömrünü uzatacak hem de çıkaracağı altın miktarını artıracak.



Bir ilde daha dev keşif: 20 bin onsluk altın kaynağı bulundu Ağrı'da keşfedilen 20 ton altın rezervinin ardından sevindiren bir haber de Eskişehir'den geldi. Şirket, Kaymaz işletmesinde gerçekleştirdiği sondajlar sonucunda 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu. BiP'te paylaş

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