Dünya Sekiz metre derine daldı tarihi keşif yaptı Tam sekiz bin yıllık
AMERİKA

Sekiz metre derine daldı tarihi keşif yaptı: Tam sekiz bin yıllık

Suyun 8 metre altında, tortuyla kaplı kalıntılar, arkeolog Octavio Del Rio ve meslektaşları tarafından ülkenin Karayip kıyılarında bulundu. Büyük heyecan yaratan buluş nedeniyle, mağaranın yeri açıklanmadı. Yetkililer, keşfi doğru bir şekilde yorumlamak için pek çok araştırma yapılması gerektiğini ifade etti. Del Rio, geçmişte Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü ile projelerde çalışmış ve önemli buluşlara imza atmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Sekiz metre derine daldı tarihi keşif yaptı: Tam sekiz bin yıllık
Meksika

Suyun 8 metre altında, tortuyla kaplı kalıntılar, arkeolog Octavio Del Rio ve meslektaşları tarafından ülkenin Karayip kıyılarında bulundu. Büyük heyecan yaratan buluş nedeniyle, mağaranın yeri açıklanmadı. Yetkililer, keşfi doğru bir şekilde yorumlamak için pek çok araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Del Rio, geçmişte Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü ile projelerde çalışmış ve önemli buluşlara imza atmıştı.

Meksika'daki bir mağara sisteminde, son buzul çağının sonuna dek uzanan, tarih öncesi bir insan iskeleti ortaya çıkarıldı. Mağaranın girişine olan mesafe, birçok soruyu da beraberinde getirdi.

CESET ORAYA NASIL GELDİ?

İskelet, modern dalış ekipmanı olmadan bulunduğu yere inemezdi. Bu nedenle araştırmacılar 8 bin yıl öncesine, yükselen deniz seviyelerinin mağaraları sular altında bıraktığına inanıyor. Mağara dalışı yapan arkeolog Octavio Del Rio, "Ceset oraya mı bırakıldı yoksa bu kişinin öldüğü yer burası mı bilmiyoruz" dedi.

SORU YUMAĞI

Reforma gazetesine verdiği röportajda Del Rio, "Kişinin cinsiyetini veya boyunu, kaç kilo olduğunu, bir hastalığı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Nasıl öldüğünü de bilmiyoruz." diye konuştu.

Kalıntılar mağaradan çıkarıldıktan sonra yapılacak olan detaylı bir laboratuvar analizi, bu bilinmeyenleri ortaya çıkaracak.

YERİ GİZLİ TUTULUYOR

Bölgenin rahatsız edilmesi veya yağmalanması korkusuyla mağaranın yeri açıklanmadı. Ancak Meksika hükümetinin rayları döşemek için ormanın bir bölümünü kestiği yerin yakınındaydı ve Octavio Del Rio, kişisel Facebook hesabındaki gönderide yaptığı açıklamada, ağaranın Tulum yakınlarında olduğunu söyledi. Ancak daha fazla detay vermedi.

Uzmanlar, bu mağaralardan bazılarının Maya Treni demiryolu gibi ülke geliştirme projeleri tarafından tehdit edildiğine inanıyor. Bölgeyi otuz yıldır araştıran Del Río, Tramo 5 Sur'un inşaatı planlandığı gibi devam ederse 'trenin benzersiz bir arkeolojik alan olan 60 kilometrelik bir alandan geçeceğini' söyledi.

"ROTA DEĞİŞMELİ"

Associated Press'e yaptığı açıklamada arkeolog Octavio Del Rio, "Orada yapılan arkeolojik buluntular ve bunların önemi nedeniyle, bu noktada rota değiştirmelerini istiyoruz" dedi.

8 metre derine daldı, tarihi keşif yaptı Tam 8 bin yıllık...

Treni oradan alıp daha önce yapacaklarını söyledikleri yere, otoyola, zaten etkilenmiş bir alana koymalılar.

Ancak Del Rio, enstitü arkeoloğu Carmen Rojas'ın kendisine sitenin kayıtlı olduğunu ve enstitünün Quintana Roo eyalet şubesi Holosen Arkeoloji Projesi tarafından araştırılacağını söylediğini de söyledi.

Del Rio, keşfi doğru bir şekilde yorumlamak için yapılması gereken çok daha fazla çalışma olduğunu belirterek, "tarihlemek için bir tür fotoğraf çalışması ve bir koleksiyona" ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

8 metre derine daldı, tarihi keşif yaptı Tam 8 bin yıllık...

Del Rio 2002 yılında, yaklaşık 13 bin yıl önce ölen genç bir kadının neredeyse tam iskeleti olan Naia ile aynı zamanda veya belki de ondan daha önce ölen "Naharon Kadını" olarak bilinen kalıntıların keşfi ve kataloglanmasında yer aldı.

Enstitü, Associated Press'in siteyi araştırmak isteyip istemediğine ilişkin sorularına hemen yanıt vermedi.

Bir ilde daha dev keşif: 20 bin onsluk altın kaynağı bulundu
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Koza Altın, Kaymaz işletmesinde gerçekleştirdiği sondajlar sonucunda 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu.
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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: \"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.
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Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır.\"
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1 ons altın günümüzde 1750 Dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. 20 bin ons altını hesapladığımızda 35 milyon dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 630 milyon lira civarında rezervin bulunmuş oluyor.
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Koza Altın'ın maden çıkarma maliyetlerini de düştüğünde şirketin cirosuna 2022 yılı için 500 milyon liralık katkı olacağı belirtildi.
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Koza Altın İzmir-Ovacık, İzmir-Çukuralan, Eskişehir-Kaymaz, Kayseri-Himmetdede ve Gümüşhane – Mastra ile birlikte toplam 5 sahada aktif olarak altın üretimi gerçekleştiriyor.
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2020 yılında Türkiye'de üretilen toplam 42 ton altının 8 tonunu üreten Koza Altın, gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu çalışmalar ışığında Ağrı'da 20 tonluk altın rezervi keşfettiği Mollakara altın madeninin temellerini atan Koza Altın, burada ilk altın dökümünü 2022 yılında yapmayı hedefliyor.
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İlave olarak Van ve Ağrı'da 16 tane daha arama ruhsatına sahip olan şirket, izinler tamamlandıktan sonra bu bölgelerde yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde etmeyi hedefliyor.
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Koza Altın, böylelikle hem Ağrı'daki tesisin ekonomik ömrünü uzatacak hem de çıkaracağı altın miktarını artıracak.

Bir ilde daha dev keşif: 20 bin onsluk altın kaynağı bulundu
Ağrı'da keşfedilen 20 ton altın rezervinin ardından sevindiren bir haber de Eskişehir'den geldi. Şirket, Kaymaz işletmesinde gerçekleştirdiği sondajlar sonucunda 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu.

Marmara'da büyük keşif: Denizin kıyısında bulundu
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Marmaraereğlisi'nin Bayraktepe mevkisinde bulunan Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarına devam ediliyor. Kazı başkanı da olan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Akropolis'in batısındaki tiyatro bölümünde kazıların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:
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\"Akropol çok büyük bir alan kaplıyor. Kentin tepe kısmı 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğinde muazzam büyük bir alan ve burada çok büyük anıtsal yapılar, kentin kamu yapıları bulunuyor tiyatro da bunlardan biri. Buradaki tiyatronun önemi kentin de prestij yapılarından bir tanesi ve Türkiye Trakya'sının en önemli ve en büyük tiyatrosu.
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Her ne kadar basamaklar, oturma sıraları gömükse de bunların kazı sonucunda çıkarılabileceğini umuyoruz. Halk tarafından daha önce farklı binaların yapımı için modern binaların yapımı için taşındığı söylense de orada görmüş olduğunuz sondajlarda orijinal basamaklara ulaşmayı planlıyoruz.
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Burası en erken malzemeler karışık tabakadan gelmekle birlikte dolgu içinden M.Ö. 600'lü yüzyıla kadar yani arkaik döneme kadar buluntu veriyor. Özellikle seramikler 400 yüzyıl ağırlıklı ve daha sonra Roma dönemi ağırlıklı yani şöyle söyleyebiliriz, klasik dönemde başlamış.
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Zaten tipik bir Yunan tiyatrosu görünümünde sırtına yamaca dayanmış daha sonra Roma dönemine kadar kullanılmış olduğunu hatta Roma sonlarına kadar kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz.\"
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'TİYATRO, 90 METREYE 130 METRE'
Kazılarda ortaya çıkarılan tiyatronun, Trakya'nın en büyüğü olduğunu belirten Prof. Dr. Erdem, \"Onu şu anda tam olarak kestirebilmek mümkün değil ancak ölçülerini söyleyeyim; 90 metreye 130 metre oldukça büyük bir tiyatro ve Türkiye Trakya'sının, dediğim gibi antik kentleri arasında ortada olan, bilinen en büyük tiyatro.
Title
Şimdi kentin kuruluşu hem antik kaynaklarda hem de modern batı literatüründe M.Ö. 600'lerde yani arkaik dönemde Zamos'tan gelen Yunan kolonistler tarafından kurulduğu bilinmekle beraber, geçen yıl akropol batısında yaptığımız kazıda elde ettiğimiz prehistorik seramik ve taş alet parçaları tunç çağına tarihleniyor ve kentin iskanını çok daha önceye çekiyor.
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Zaten Herodotos buradan bir Trak kalesi olarak söz ediyor, Trakların da öncesi dönemi yerleşmeleri ve prehistorik katmanlarının varlığını umuyoruz bu küçük seramik parçası ve taş aletler de bunu kanıtlıyor.
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Kentin çok geniş bir teritoryumu var, yani hakimiyet alanı burada da zaten daha önceki yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda prehistorik yani tarih öncesi dönem tabakalarına ulaşılmıştı. Burada da olmaması mümkün değil. Bu küçük seramik parçası bize bunu kanıtladı yani 5 bin yıl önceye gidiyor rahatlıkla diyebiliriz\" dedi.
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'İMPARATORLUĞUN GÖZDE KENTİ'
Prof. Dr. Erdem, kazının uzun süreceğini de dile getirerek, şunları kaydetti:
\"Çalışan sayısına bağlı olarak yapılar tek tek açığa 5-6 senede çıkartabilir kentin tamamı, Akropol 1,5 kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde çok uzun yıllar süreceğini tahmin ediyorum.
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Efes 100 yıldır kazılıyor, Pergamon 100 yıldır kazılıyor o kadar belki sürmese bile çok uzun süre çok uzun soluklu bir çalışma bu ve kentin tamamının ortaya çıkartılması oldukça uzun yıllara dayanacak, diye düşünüyorum. Yapıları var, tabi bunu yine antik kaynaklardan biliyoruz sikke betimlerinden biliyoruz.
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Büyük tapınakların olduğu özellikle akropol büyük kamu yapılarının olduğu bir alan imparatorluğunun gözde kenti bu İmparator Hadrianus ve daha sonrasında İmparator Septimus Severus gibi imparatorların gözde kenti ve kente ayrıcalıklar veriyorlar. Neokoros unvanı veriyorlar bu bir şeref payesi ve onlar da imparator adına çok büyük yapılar, tapınaklar ve kamu yapıları inşa ediyorlar.
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Tiyatrodan başka stadion var. Stadion çok önemli bir yapı ve onu da ileriki yıllardaki kazı projemize dahil etmeyi planlıyoruz.
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Bunun dışında gömük olan gördüğünüz gibi akropolde mutlaka böyle meclis binası veya agora veya hamamlar gibi farklı büyük yapılarında olduğunu düşünüyoruz. Bunlar da ilerleyen çalışmalarda, jeofizik çalışmaları sonucu ve kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak.\"
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Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da \"Bu kazı çalışması tamamladığında bölgeye çok ayrı bir değer katacaktır. Bittiğinde ise turizm için önemli bir projeyi tamamlamış olacağız\" diye konuştu.
Marmara'da büyük keşif: Denizin kıyısında bulundu
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti'nde bulunan, Trakya'nın en büyük tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürdürülüyor. Kazı başkanı olan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, ortaya çıkarılan tiyatronun, Trakya'nın en büyüğü olduğunu belirterek, "Onu şu anda tam olarak kestirebilmek mümkün değil ancak ölçülerini söyleyeyim; 90 metreye 130 metre, oldukça büyük bir tiyatro ve Trakya'nın antik kentleri arasında ortada olan, bilinen en büyük tiyatro" dedi.
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