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Silikon Vadisi'ndeki yaya geçitleri Musk ve Zuckerberg'in sesiyle hacklendi

Silikon Vadisi'ndeki yaya geçitleri Musk ve Zuckerberg'in sesiyle hacklendi

11:5716/04/2025, Çarşamba
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Elon Musk ve Mark Zuckerberg.
Elon Musk ve Mark Zuckerberg.

ABD'nin California eyaletinde, San Francisco'nun güneyindeki bazı yaya geçitleri bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Menlo Park, Palo Alto ve Redwood City'deki yaya geçitlerinden Elon Musk ve Mark Zuckerberg’i taklit eden sahte mesajlar duyuldu.

ABD'nin California eyaletinde, San Francisco'nun güneyindeki bazı yaya geçitleri bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Menlo Park, Palo Alto ve Redwood City'deki yaya geçitlerinden Elon Musk ve Mark Zuckerberg’i taklit eden sahte mesajlar duyuldu.


Yetkililer, sesli yönlendirme sistemlerinin devre dışı bırakıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Normalde “yürüyün” ya da “bekleyin” gibi uyarılar veren sistemler, hafta sonu boyunca beklenmedik mesajlar iletti.


Musk'tan Cybertruck, Zuckerberg'ten "The Zuck" şakası

Ses kayıtlarında, Elon Musk’un sesi taklit edilerek geçen yayalara arkadaşlık teklifine karşılık Tesla Cybertruck vaat edildi. Mark Zuckerberg’e ait olduğu iddia edilen bir diğer sahte ses kaydında ise, “Gerçek dostlar bana The Zuck der” ifadesi yer aldı.


Sahte mesajlardan birinde Musk’ı taklit eden ses, “Biliyor musunuz, derler ki para mutluluğu satın alamaz... Sanırım doğru. Tanrı biliyor, denedim” sözleriyle Palo Alto’ya gelenleri selamladı.


Zuckerberg taklidi olan bir başka mesajda ise, “Yapay zekâyı bilincinizin her yönüne entegre etmekten” söz edildi.


Tespit edilen geçitler kapatıldı

California Ulaştırma Dairesi (Caltrans) Sözcüsü Pedro Quintana, Menlo Park ve Palo Alto bölgelerinde yaklaşık 10 yaya geçidinin etkilendiğini, tümünün manuel düğmelerinin devre dışı bırakılarak zamanlayıcı sistemine geçirildiğini açıkladı.


Palo Alto Belediyesi’nden Meghan Horrigan-Taylor ise şehir merkezinde en az 12 geçitte benzer müdahalelerin yapıldığını belirtti. Sorunun cumartesi günü fark edildiğini, muhtemelen cuma günü gerçekleştiğini söyledi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Her iki teknoloji milyarderi de yaşanan olayla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadı. Yetkililer, sesli sistemlerin nasıl ele geçirildiğini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Olayın sadece birkaç noktada sınırlı kaldığı, başka sinyal sistemlerine ulaşılmadığı belirtildi.

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