Dünya Sıra bizde Pakistan yardımlarımı bekliyor
ORTADOĞU

Sıra bizde: Pakistan yardımlarımı bekliyor

Kurtuluş Savaşı’nda yardım için varını yoğunu bize gönderen Pakistan şu anda büyük bir sel afetiyle karşı karşıya. Kızılay, Pakistan için bir yardım kampanyası başlattı. Yardım sırası şimdi bizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıra bizde: Pakistan yardımlarımı bekliyor
Kızılay, Pakistan’daki bütün çalışanlarını seferber ederek afet bölgesine yardım ulaştıran ilk kurumlardan biri oldu.

Pakistan’daki sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatan Türk Kızılay, bağışçılarından gelen yardımları bölge halkına ulaştırmak için seferber oldu. Pakistan halkının zor günlerinde yanında olmak isteyen hayırseverler, 168 Çağrı Merkezi ve kizilay.org.tr sitesinden veya PAKİSTAN yazıp 2868’e SMS göndererek destek olabilecekler. Türk Kızılay, sel afetinin yaşandığı Pakistan’a gıda kolisi, hijyen kiti gibi insani yardım malzemelerini ulaştıran ilk kurumlardan oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ulusal acil durum ilan edilen Pakistan’daki afetzedelere yardım gönderilmesi için hızla harekete geçildi.

ANLIK CEVAP VERİLİYOR

  • Türk Kızılay, Pakistan Kızılayı ile koordinasyon içinde bölgedeki acil ihtiyaçları tespit ederek ilk etapta 300 aileye 16 bin Pakistan rupisi ile 300 hijyen kiti, 600 benzin bidonu ve afetzedeleri salgın hastalıklardan korumak için 1500 sineklik gönderdi. Türk Kızılay ayrıca selden etkilenen eyaletlerde ihtiyaç duyan kişiler için tıbbi müdahale çadırları kurarak yaklaşık 6 bin kişiyi tedavi etmeyi planlıyor. Selin çekildiği ve selzedelerin tahliye edildiği bölgelere gıda kolileri de ulaştıran Türk Kızılay, beslenme ve temel gıda ihtiyaçlarına anlık olarak cevap veriyor.

YARIM MİLYON KİŞİ KAMPLARDA

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061’e yükseldi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı. Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

Uluslararası toplum da harekete geçti

  • Türkiye’nin yanı sıra Pakistan’ın yardım çağrısına birçok ülke ve uluslararası kuruluştan da yanıt geldi. İçişleri Bakanı Selman Sufi, Dünya Bankası’nın 350 milyon, Dünya Gıda Programı’nın 110 milyon, Asya Kalkınma Bankası’nın 20 milyon ve İngiltere’nin 40 milyon dolar yardım göndereceğini duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek en kısa sürede gıda, tıbbi ve lojistik ihtiyaçların giderilmesi için gerekli yardımların gönderileceğini ifade etti. Şerif’i arayan bir diğer lider de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu.

Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım: Şimdi sıra bizde
HAYAT
Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım: Şimdi sıra bizde
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