Dünya Rus televizyonlarında korkunç tehdit İstersek yok ederiz
AVRUPA

Rus televizyonlarında korkunç tehdit: İstersek yok ederiz

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus televizyonlarından ilginç bir çıkış geldi. Vladimir Putin'e yakın isimlerden Dmitry Kiselyov Batı'yı nükleer yıkımla tehdit etti.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika...Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler:
Dmitry Kiselyov.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus televizyonlarından ilginç bir çıkış geldi. Vladimir Putin'e yakın isimlerden Dmitry Kiselyov Batı'yı nükleer yıkımla tehdit etti.

Avrupa karşıtı söylemleri ile bilinen isim Kiselyov izleyicilere seslenerek, "Denizaltılarımız 500'den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu, ABD'nin ve diğer tüm NATO ülkelerinin yok edilmesini garanti ediyor" dedi.

TEHDİTLER SAVURDU

"Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız olsun ki?" diyerek tehditler savuran Kiselyov, "Rus Stratejik Füze Kuvvetleri'nden henüz bahsetmedim bile. Rusya'nın nükleer potansiyeli dünyadaki en güçlü potansiyel" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SİLAHLARIMIZ DAHA GÜÇLÜ"

Kiselyov, Rusya’nın "hipsonik Tsirkon" gibi yeni çağ "süper silahları" ile nükleer kapasitesinin Batı'ya oranla daha güçlü olduğunu ileri sürdü.

Rusya Devlet Televizyonu daha önce yaptığı haberde "NATO destekli büyük bir saldırı yakın" iddiasını ortaya atmıştı.

Altın fiyatları rekor kırabilir: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında hareketlilik devam ediyor
FOTOĞRAF 13
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Geçtiğimiz hafta son işlem günü Rusya ve Ukrayna cephesinden gelen müzakere mesajlarıyla rahatlayan piyasa hafta sonu Rus Lider Putin'in askerlere ilerleme talimatı vermesiyle piyasa açılışında yeniden dalgalandı.
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Rusya Ukrayna krizi dünya piyasaları yakından etkilerken ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları da bu durumdan nasibini alıyor. Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen ya da yapmaya devam eden vatandaşlar bu noktada altın fiyatları düşer mi çıkar mı sorusuna yanıt ararken özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı merak ediliyor.
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GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 847,93<br>SATIŞ(TL) 848,11<br>
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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.375,00<br>SATIŞ(TL) 1.409,00
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YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.752,00<br>SATIŞ(TL) 2.817,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.489,00<br>SATIŞ(TL) 5.617,00<br>
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ALTIN FİYATLARI NE OLUR?<br><br>İslam Memiş, savaş söylemleri ile piyasaların 10 gün öncesinden manipüle edildiğini söyledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların gerildiğini söyleyerek, gram altın fiyatlarında bu yıl beklentisinin 1450 TL ve ONS altın fiyatında 2150 dolar olduğunu söylemişti.
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ALTIN ALINIR MI ALINMAZ MI?<br><br>Altın fiyatları karşısında meraklanan altın yatırımcısı için uyarıda bulunan İslam Memiş, bu seviyelerden altın alınır mı alınmaz mı sorusuna da cevap verdi. İslam Memiş, altın fiyatları genelinde şunları kaydetti:<br><br>“Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi enstrüman varsa onu takip etmeli. Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.”
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ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?<br><br>Alman Commerzbank’ın stratejistleri, Ukrayna'daki durumun giderek endişeli bir hale büründüğünü söyleyerek, altın fiyatları için yükselişe dikkat çekiyor.
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Stratejistler, “Ukrayna krizi daha da tırmanırsa, artan riskten kaçınma ortamında altına talebin süreceğine inanıyoruz, bu da fiyatının muhtemelen daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına geliyor.” yorumunda bulunuyor.<br><br>
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GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?<br><br>Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, \"Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz\" dedi.
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Altın fiyatları rekor kırabilir: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında hareketlilik devam ediyor
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle piyasalardaki son durum vatandaşlar tarafından ilgiyle merak ediliyor. Müzakere mesajlarıyla rahatlayan piyasalarda, Rusya Ukrayna Savaşı tarafında gelen yeni haber akışıyla yine tansiyon yükseldi. Peki 1 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları ne olur düşer mi, yükselir mi? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller: Sirenler çalınca marketin sığınağına saklandılar
FOTOĞRAF 38
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Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller: Sirenler çalınca marketin sığınağına saklandılar
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.

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