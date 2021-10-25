Dünya Sudanda Başbakan Hamduk gözaltına alındı Çok tehlikeli ve kabul edilemez
AFRİKA

Sudan'da Başbakan Hamduk gözaltına alındı: 'Çok tehlikeli ve kabul edilemez'

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Başbakan Abdullah Hamduk'un gözaltına alınmasının "çok tehlikeli ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Sudanda Başbakan Hamduk gözaltına alındı: Çok tehlikeli ve kabul edilemez
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanı Mehdi, televizyonda yaptığı açıklamada, iletişim araçlarının kesilmesi ve köprülerin kapatılması nedeniyle bakanlar arasında iletişimin de kurulamadığını belirtti.

Gözaltına alınan Başbakan Hamduk'un bilinmeyen bir yerde tutulmasının çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Mehdi, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

  • Mehdi, iktidardaki siviller ve ordu arasındaki iş birliğinin ciddi sınavdan geçtiğinin altını çizerek "Yapılacak herhangi bir darbe reddedilir. Buna tüm sivil yollarla direneceğiz." diye konuştu.

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Başbakan Hamduk'tan "sokaklara inin" çağrısı

Sudan Başbakanı Hamduk, barışçıl bir şekilde devrimlerini korumak için halka sokaklara inmeleri çağrısı yapmıştı.

Öte yandan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, son gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır başkent Hartum'un merkezi ile Bahri ve Umdurman bölgelerinde, Kesele, Gadarif, Niyala, Cineyne, Sinnar, Damazin, Medeni, Ubeyd gibi birçok kentte devrimi ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

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Filistin davasının en yalnızlaştığı dönemde Sudan, İsrail ile masaya oturdu. Ömer El-Beşir yönetimini deviren darbeci orgeneral Abdulfettah El-Burhan Uganda'da Netanyahu ile buluştu. Sudan'da sivil yönetimden habersiz gerçekleşen görüşmeyi BAE'nin organize ettiği ortaya çıktı. ABD yönetimi görüşme için Sudan'ın darbecisini tebrik etti.


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