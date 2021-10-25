Dünya Sudanda darbe girişimi Binlerce kişi askeri müdahaleye karşı sokaklara indi
AFRİKA

Sudan'da darbe girişimi: Binlerce kişi askeri müdahaleye karşı sokaklara indi

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı siyasilerin gözaltına alınmasına karşı binlerce kişi sokaklara inerek gösteri düzenledi. Ordu karargahı yakınlarında açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı iddia edildi.

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Haber Merkezi AA
Sudanda darbe girişimi: Binlerce kişi askeri müdahaleye karşı sokaklara indi
Sudan'da binlerce kişi sokaklara inerek gösteri düzenledi

Bilinmeyen bir yerde tutulan Sudan Başbakanı Hamduk'un barışçıl bir şekilde devrimlerini korumak için halkı sokağa çağırması sonrası Sudanlılar, başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya geldi.

Sudan bayrağı taşıyan binlerce kişi askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Lastik yakarak yolları kapatan Sudanlılar, Hartum'daki ordu karargahı çevresine yürüyüş düzenledi.

AA

Göstericiler, "Asıl devrim şimdi başladı", "Darbeyi kabul etmiyoruz", "Devrimden dönüş yok" şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan karargah yakınlarında açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı öne sürüldü.

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Başbakan Hamduk'tan "sokaklara inin" çağrısı

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Başbakan Hamduk'un bilinmeyen bir yerde gözaltına alınmasının çok tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Hamduk, barışçıl bir şekilde devrimlerini korumak için halka sokaklara inmeleri çağrısı yapmıştı.

  • Sudan Enformasyon Bakanlığı Başbakan Abdullah Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklandığını ve bilinmeyen bir yere nakledildiğini açıkladı.

Öte yandan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, son gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

AA

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır başkent Hartum'un merkezi ile Bahri ve Umdurman bölgelerinde, Kesele, Gadarif, Niyala, Cineyne, Sinnar, Damazin, Medeni, Ubeyd gibi birçok kentte devrimi ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

AA

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