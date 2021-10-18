Dünya Sudanda sular durulmuyor Göstericilere polis müdahalesinde 5 kişi yaralandı
AFRİKA

Sudan'da sular durulmuyor: Göstericilere polis müdahalesinde 5 kişi yaralandı

Sudan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan hükümet karşıtı protestocuların Başbakanlığa yürüyüşüne polisin müdahalesinde 5 kişi yaralandı. Başbakanlık önünde güvenlik koridoru oluşturan polisler, protestocuları engellemek için gaz bombasıyla müdahale etti. Protestocular, "Barışçıl gösteri" ve "Hükümet düşsün" şeklinde sloganlar attı.

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Haber Merkezi AA
Sudanda sular durulmuyor: Göstericilere polis müdahalesinde 5 kişi yaralandı
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Sudan'da Hükümetin feshi talebiyle 16 Ekim Cumartesi gününden bu yana oturma eylemi düzenleyen göstericiler, Başbakanlık binasına yürümek istedi.

'Hükümet düşsün'

  • Başbakanlık önünde güvenlik koridoru oluşturan polisler, protestocuları engellemek için gaz bombasıyla müdahale etti. Protestocular, "Barışçıl gösteri" ve "Hükümet düşsün" şeklinde sloganlar attı.

Sudan'da sular durulmuyor: Binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
FOTOĞRAF 17
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Aralık 2018'deki halk devrimini \"çalanlardan geri kurtarmak\" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, \"Sabırlı halk aç\", \"Tek ordu, tek halk,\" \"Hükümet feshedilsin\" sloganları attı.<br><br>
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Eski milletvekili Ebu'l Kasım Burtum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Hükümeti düşürmeye geldik. Yerine bağımsız, nitelikli hükümet kurulmasını ve devletin diğer kurumlarının tamamlanmasını istiyoruz.\" dedi.<br><br>
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İki yılın heba olmasına yol açan grupları protesto ettiklerini anlatan Burtum, \"Başbakan Abdullah Hamduk da Sudan halkının menfaatine karar alamıyor.\" diye konuştu.<br><br>
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Burtum, \"İktidardaki bu çete Sudan'ı yönetmeye muktedir değil.\" ifadesini kullandı.<br><br>
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Vatandaşlardan Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, \"Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı.\" diye konuştu.<br><br>
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Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, \"Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor.\" dedi.<br><br>
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Fadlullah, \"Eski Rejimin İzlerini Ortadan kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun insanları haksız şekilde işinden ettiğini ileri sürerek, binlerce kişi her gün kötüleşen mevcut durumda çocuklarını nasıl geçindirecek?\" diye konuştu.<br><br>
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Özgürlük ve Değişim Güçleri çatısı altındaki Misak-ı Vatani yöneticilerinden Nur Ed-Dayim Taha da basına yaptığı açıklamada, mevcut hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.<br><br>
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Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.<br><br>
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Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.<br><br>
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Sudan'da 21 Eylül’deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.<br><br>
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Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.
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Sudan'da sular durulmuyor: Binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
Sudan'daki iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin feshedilmesini istedi.

Sudan'da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakından ayrılan Misak-ı Vatani adı verilen yeni oluşumun üyelerinden Muhammed El-Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis güçlerinin protestocuları dağıtmak için gaz bombası attığını ve 5 kişinin yaralandığını söyledi.

  • Başbakan Abdullah Hamduk'a hükümeti feshetmesi için baskı kurmak amacıyla eylemcileri Başbakanlık önüne yönlendirdiklerini belirten Emin, "Asıl amacımız hükümeti barışçıl yollarla feshetmek. Bu amaca ulaşmak için Sudan'ın farklı eyaletlerinden daha fazla kişi başkente geliyor." dedi.

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Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakından yapılan açıklamada ise hükümetin başarılı olduğu savunularak, doğudaki sorunlar ve ekonomik krizin herkesin sorumluluğu olduğu, hükümetin bunu çözmek için çalıştığı ifade edildi.

  • Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakından ayrılan bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.

Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.

Misak-i Vatani koalisyonunun çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, yeni hükümet kurulana dek süresiz eylem başlattıklarını açıklamıştı.

  • Sudan'da 21 Eylül’deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.

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