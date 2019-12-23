Dünya Suikast girişimine uğrayan Filistinli başpapaz Hanna Zehirlenmemde belirtiler İsraili gösteriyor
ORTADOĞU

Suikast girişimine uğrayan Filistinli başpapaz Hanna: Zehirlenmemde belirtiler İsrail'i gösteriyor

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Sabestiya'nın başpapazı Theodosios Attalah Hanna, kendisine yönelik suikast girişiminde belirtilerin İsrail'i gösterdiğini açıkladı. Geçen hafta İsrail'de bir kuruluşun elemanları, Kudüs'te başpapaz Hanna'nın yakınında olduğu Patrikhane alanında kimyasal madde püskürtmüştü.

Haber Merkezi AA
Theodosios Attalah Hanna
Theodosios Attalah Hanna

Yunan Ortodoks Patrikhanesi'nden Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Sabestiya'nın başpapazı Theodosios Attalah Hanna, zehirlenme olayında belirtilerin İsrail'i gösterdiğini söyledi.

Hanna, tedavi gördüğü Ürdün'de resmi televizyon kanalına açıklama yaptı. Maruz kaldığı kimyasal maddenin çok tehlikeli olduğunu belirten Hanna, "Yaşanan durum bir suikast girişimi veya ömür boyu hasta kalacağım bir girişim olabilir." dedi.

"Belirtiler İsrail'i gösteriyor"

  • Filistinli bir ekibin kendisinin maruz kaldığı kimyasala ilişkin kanıt toplamaya çalıştığını vurgulayan Hanna, "Bu olayın arkasında kesin olarak kimin olduğunu söylemiyorum ancak zehirlenmemde belirtiler İsrail'i gösteriyor." diye konuştu.

Geçen hafta İsrail'de bir kuruluşun elemanları, Kudüs'te başpapaz Hanna'nın yakınında olduğu Patrikhane alanında kimyasal madde püskürtmüştü. Kimyasal maddeden zehirlenen Hanna tedavi için Ürdün'ün başkenti Amman'a nakledilmişti.

İran’da domuz gribinden 103 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA
İran’da domuz gribinden 103 kişi yaşamını yitirdi
Belirtiler İsraili gösteriyor

Belirtiler İsrail'i gösteriyor

Filistinli başpapaz Hanna, suikast girişimine ilişkin konuştu.
Milyonluk çığlık

Milyonluk çığlık

​Dünyanın sustuğu zulümlere sessiz kalmayanlar...
Suriye ve Libya ele alındı

Suriye ve Libya ele alındı

Sözcü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü.
Örülmeye çalışılan<br>duvar yok edildi

Örülmeye çalışılan
duvar yok edildi

​AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya ile yapılan mutabakatı değerlendirdi.
Sorulara cevap verilmiyor

Sorulara cevap verilmiyor

​Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi mahkemesinin kararına tepki gösterdi.
Konya'da <br>maç başladı

Konya'da
maç başladı

Konyaspor-Trabzonspor maçını haberimizden takip edebilirsiniz.

Semarkant'ın kalbi

Semarkant'ın kalbi

Registan, üç eşsiz mimari abideye ev sahipliği yapıyor.
PKK yine sivilleri vurdu

PKK yine sivilleri vurdu

T​el Abyad'da gerçekleştirilen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
Asya'dan yükselen çığlık

Asya'dan yükselen çığlık

​Çin, Hindistan ve Myanmar'da Müslümanlar baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalıyor.
Beklentileri karşılamaktan uzak

Beklentileri karşılamaktan uzak

Dışişleri'nden Arabistan'da mahkemenin 'Kaşıkçı' kararına tepki.
Acil servislerde 'hava' yoğunluğu

Acil servislerde 'hava' yoğunluğu

​Lodos beraberinde sağlık şikayetlerini de getirdi.
Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Yerli otomobilden yeni fotoğraf

​Resmi hesaptan ilk paylaşım: 'Geri sayım başladı'.
Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu.
Bankadan<br>geri isteyin

Bankadan
geri isteyin

Konut kredisi kullananlar için emsal karar.
Kaşıkçı davasında<br>5 kişiye idam cezası

Kaşıkçı davasında
5 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, davada kararını açıkladı.
Yerli otomobille<br>Osmangazi'den geçecek

Yerli otomobille
Osmangazi'den geçecek

Türkiye 27 Aralık Cuma günü yerli otomobiline kavuşacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.