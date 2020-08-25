Suriye Milli Ordusu Afrin kent merkezinden çıkacak

Türkiye tarafından desteklenen 'Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı 3. Kolordu, Afrin kent merkezinin askeri karargahlardan arındırılacağını açıkladı

Kararın uygulanması için kent merkezindeki tüm askeri oluşumlara bir hafta süre verildi.

3. Kolordu Afrin bölgesi temsilcisi Ahmed Nedum, "Kolordu komutanlığının bu kararının temel amacı; Yargı ve sivil kurumların görevlerini etkin bir şekilde yapabilmesi ve askeri oluşumların kışlalara naklinin gerçekleştirilmesi için askeri karargahları şehirden boşaltmaktır.'' dedi.

"ŞEHRİN İSTİKRARI İÇİN KONTROL NOKTALARINDAN ÇEKİLDİK"

Mepanews'in haberine göre, mevcut girişiminin yeni olmadığını aktaran Nedum, ''Tüm askeri oluşumlara daha önceden şehri terk etmeleri mesajını dolaylı olarak vermiştik bununla birlikte onların taşınacağı yerlerin ve karargahların güvence altına alınması gerekmekteydi." ifadelerini kullandı.

"Bu konuyla ilgilenecek uzman güvenlik yetkilileri var'' diyen Nedum, ''Şehrin istikrarına katkıda bulunmak için bazı kontrol ve güvenlik noktalarından çekildik" açıklamasında bulundu.