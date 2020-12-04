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Dünya Suriye Milli Ordusu ilk askeri kışlasını törenle açtı
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Suriye Milli Ordusu ilk askeri kışlasını törenle açtı

Suriye Milli Ordusu, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde "Şehit Yasir Ebu Eş-Şeyh Kışlası" adını verdiği ilk kışlasını törenle hizmete açtı. Kapalı bir askeri eğitim fakültesi olarak da hizmet verecek kışlada, SMO askerlerinin ikameti ve eğitimi için gerekli donanımlar bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Kışla ismini, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olan Ebu Şeyh'ten aldı.
Kışla ismini, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olan Ebu Şeyh'ten aldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde ilk kışlasını törenle hizmete açtı.

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetlerinin "Şehit Yasir Ebu Eş-Şeyh Kışlası"nın açılışı için tören düzenlendi. Kapalı bir askeri eğitim fakültesi olarak da hizmet verecek kışlada, SMO askerlerinin ikameti ve eğitimi için gerekli donanımlar bulunuyor.

AA

Askeri geçit düzenlendi

Açılışa Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve Milli Ordu Komutanları katıldı. Kurdele kesiminin ardından, kışla içerisinde yer alan şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, askeri geçit töreni düzenlendi. Törende, ilk askeri kışlaya adı verilen Ebu Eş-Şeyh'in çocukları da yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, katılımcılara teşekkür etti.

Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri saha komutanlarından Ebu Eş-Şeyh, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılında şehit olmuştu.

Terör eylemlerine müdahale ediyorlar

Aynı zamanda Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye’nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde ele geçirdiği bomba yüklü aracı kontrollü şekilde imha etti.

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez ilçesinin doğu girişinin yakınında bir bomba yüklü araç, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından ele geçirildi. El geçirilen bomba yüklü araç daha sonra kontrollü şekilde imha edildi. SMO’ya bağlı ekipler, Azez’de bombalı aracı park eden 2 kişiyi tutukladığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.


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