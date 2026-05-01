Suriye'de sivil araca el bombalı saldırı: Seyyide Zeyneb makamının hatibi hayatını kaybetti

1/05/2026, Cuma
AA
Saldırının ardından Seyyide Zeyneb bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Suriye’nin başkenti Şam’da Seyyide Zeyneb bölgesinde bir araca düzenlenen el bombalı saldırıda, Seyyide Zeyneb makamının hatibi Ferhan Hasan el-Mansuri yaşamını yitirdi. Suriye devlet televizyonu ve resmi ajansının aktardığına göre saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgeye girişler kısıtlanırken, saldırganın kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da bir aracın el bombasıyla hedef alındığı saldırı sonucu Seyyide Zeyneb makamının hatibi Ferhan Hasan el-Mansuri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye göre, Şam'ın Seyyide Zeyneb bölgesinde bir kişi sivil araca el bombası attı.

Bombanın patlaması sonucu Seyyide Zeyneb makamının hatibi Mansuri yaşamını yitirdi.

Vatandaşların bölgeye girişi durduruldu

Saldırının ardından iç güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde de İçişleri Bakanlığının, Seyyide Zeyneb bölgesinde infilak eden el bombasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede önlemlerini artırdığı, vatandaşların bölgeye girişini durdurduğu aktarılan haberde, Seyyide Zeynep bölgesinde el bombasını atan saldırganın kimliğini tespit etmek için soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.



