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Dünya Suriyeli aşiret liderlerinden çağrı Cumhurbaşkanımız Erdoğan nasıl Resulayn ve Telabyadı terörden arındırdıysa diğer bölgeleri de temizlesin
ORTADOĞU

Suriyeli aşiret liderlerinden çağrı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan nasıl Resulayn ve Telabyad’ı terörden arındırdıysa diğer bölgeleri de temizlesin

Suriyeli aşiret liderleri Şanlıurfa'da bir araya gelerek açıklamada bulundu. Suriyeli aşiret liderleri ve STK temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki topraklarının Türkiye yardımı ile terörden arındırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Haber Merkezi İHA
Suriyeli aşiret liderleri ortak basın açıklamasında bulundu.
Suriyeli aşiret liderleri ortak basın açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa’da bir araya gelerek açıklama yapan Suriyeli aşiret liderleri ve STK temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki topraklarının Türkiye yardımı ile terörden arındırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

  • Geçtiğimiz Pazar günü, Deyrizor’un doğu kırsalındaki el-Havayıç köyünde Akedat ve Zübeyd Kabile Lideri Şeyh Mutşir el-Hammud el-Ced’an ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced’an, araçlarıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Şeyh Mutşir ile araç şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı. Havayıç, Şuheyl ve Zeyban köylerinde toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki güvensizlik ortamını protesto etti.

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Diğer bölgelerde de huzur istiyorlar

Şanlıurfa’da da toplanan Suriyeli sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve aşiret liderleri, Suriye’nin Deyrizor şehrinde ve diğer bölgelerinde PKK/YPG elindeki topraklarının Türkiye’nin desteği terörden arındırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen Suriyeliler, Resulayn ve Telabyad gibi diğer bölgelerde de huzur ortamı sağlanmasını beklediklerini söyledi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından toplanan aşiretler ve STK’lar adına açıklama yapan Akedat ve Zübeyd Kabilesi Şanlıurfa Şube Başkanı İsmail Asker El Hıfıl, “PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarımızda reisimiz Şeyh Mutşir el-Hammud el-Ced’an öldürüldü. Kimin öldürdüğünü çok iyi biliyoruz, YPG öldürdü. Biz liderimizin kanını Allah’ın izniyle yerde bırakmayacağız. ABD’nin topraklarımızı terk etmesini istiyoruz. Bizim topraklarımızı bize teslim etsin. Hakkımız olan petrolümüzü bize teslim etsin. Türkiye’ye bu güne kadar sağlamış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl Resulayn ve Telabyad’ı aldıysa diğer terör esareti altında olan yerleri de alsın. YPG halka çok zulüm yapıyor. Bizim milletimizin hepsini öldürdü. Allah Türkiye’den razı olsun. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından liderler ve STK temsilcileri dağıldı.

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